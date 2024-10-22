Elon Musk'a Blade Runner 2049 Davası

Elon Musk'a Dava Açıldı

ABD merkezli film yapım şirketi Alcon Entertainment, Blade Runner 2049 filminin yapımcıları olarak, Tesla'nın yeni tanıttığı Robotaxi isimli sürücüsüz aracındaki telif hakkı ihlalleri nedeniyle Elon Musk ve Tesla'ya dava açtı.

Sosyal Medya ve Tanıtım İhlalleri

New York Times'ın aktardığına göre, Alcon Entertainment yetkilileri, 10 Ekim'de gerçekleştirilen Robotaxi tanıtımında Blade Runner 2049 filminden alınan sahnelerin, ünlü aktör Ryan Gosling'e benzer yapay zeka görüntüleri ile kullanıldığını bildirdi. Şirket, bu görüntülerin "izinsiz ve yasa dışı" olarak kullanıldığını öne sürdü.

Telif Hakkı İhlali ve Gelecekteki Projeler

Alcon Entertainment temsilcileri, Musk'ın film görüntülerini kullanma talebini reddettiklerini, bunun sebebinin ise Elon Musk’ın "kaprisli ve keyfi davranışları" olduğunu belirtti. Bu dava, hem Musk hem de otomotiv üreticisi Tesla için hukuki bir sorun yaratacak gibi görünüyor.

Ayrıca yapımcılar, Blade Runner 2099 isimli televizyon dizisi için diğer otomotiv markalarıyla görüşmelerde bulunduklarını ve bu süreçte zarar görmemek için mevcut davanın dışında kalmayı umduklarını ifade ettiler.

WBD'nin Rolü

Warner Bros. Discovery, 2017'de gösterime giren ve 1982 yapımı Blade Runner filminin devamı niteliğindeki Blade Runner 2049 filminin dağıtımını üstlenmişti. Bununla birlikte, şirketin Robotaxi tanıtımında da etkin rol oynadığı belirtiliyor.