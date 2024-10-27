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Elon Musk'ın Kaçak Çalışma Geçmişi ve Trump'ın Göçmen Politikaları

Elon Musk, Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını desteklemesine rağmen ABD kariyerine kaçak çalışarak başladı. 1990'ların ortasında yaşanan olaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 13:57
Elon Musk'ın Kaçak Çalışma Geçmişi ve Trump'ın Göçmen Politikaları

Elon Musk ve Göçmenlik İlişkisi

Washington Post'un (WP) haberine göre, Elon Musk, ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını desteklemesine rağmen, kendi kariyerine kaçak çalışarak başladı.

Kaçak Çalışma İddiaları

Güney Afrika doğumlu olan Musk'ın, 1995 yılında öğrenci vizesi ile ABD'ye geldiği ve burada yasa dışı olarak çalışmaya başladığı öne sürülüyor. WP'nin elde ettiği belgelere ve Musk'ın eski iş arkadaşlarına dayandırılan haberde, Musk'ın ABD'de yasal çalışma izni olmadan 1999'da 300 milyon dolara satılan Zip2 adlı şirketini kurduğu iddia ediliyor.

Üniversite Macerası

Musk'ın, Stanford Üniversitesi'nde eğitim almak üzere California'ya geldiği, ancak hiç derse kaydolmadığı ve eğitimini sürdürmek yerine kendi girişimleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Kısa bir süre sonra üniversiteden kaydını sildiği de ifade ediliyor.

Yasal Uzmanların Görüşü

Çalışma vizesi alanında uzman olan Adam Cohen, Musk'ın ABD'de öğrenci olarak çalışma iznine sahip olabileceğini kaydederken, bunun için kayıtlı olduğu okulda eğitim alması gerektiğini belirtiyor. Cohen, Musk'ın eğitim programına katılmadığı takdirde yasaları çiğnediğini vurguladı.

Yatırımcılar ve Yasal Danışmanlık

1996 yılında Musk'ın, Mohr Davidow Ventures tarafından yatırım alığı dönemde, yatırımcıların yasal çalışma izni talep ettiği ve aksi takdirde yatırımı geri çekme hakkını saklı tuttukları belirtiliyor. Bu bilgilerin, Musk'ın 2005 tarihli e-postasında, ABD'de oturum izni olmadığını kabul ettiğine dair ifadelerle desteklendiği aktarılıyor.

Kardeşinin Açıklamaları

Musk'ın kardeşi Kimbal Musk'ın, 2013 yılında yapılan bir mülakatta, yatırımcıların kendilerine yüksek miktarda para teklif ettiklerini ve durumun farkına vardıklarını ifade ettiği kaydedildi. Belgelerde, Musk kardeşlerin olası vize yollarını görüşmek üzere bir avukatla görüştükleri, avukatın ise çalışmalarını daha az önemli gösterecek şekilde hareket etmelerini önerdiği de belirtildi.

Konu Üzerine Açıklama Yok

Elon Musk'ın avukatı Alex Spiro, Kimbal Musk ve avukat Jocelyne Lew'in konuya ilişkin yorumda bulunmadığı ifade edildi.

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