Elon Musk: 'Iron Mountain' Veri Tesisi Emeklilik Gecikmesine Neden Oluyor

Elon Musk, 'Iron Mountain' Veri Tesisini Eleştirdi

ABD'de yer altındaki yüksek güvenlikli veri depolama tesisi olan Iron Mountain, son zamanlarda gündemde. Hükümet belgelerinin tutulduğu bu tesis, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) tarafından eleştirilirken, Elon Musk bu durumu federal emeklilik programının gecikmesi ile ilişkilendirdi.

Evrağın Elle Yazılması Sorunu

Pennsylvania eyaletinde, 67 metre derinlikte eski bir kireç taşı madenine inşa edilen ve şu an Iron Mountain firması tarafından işletilen bu veri merkezine dikkat çeken Musk, evrakların elle yazılması ve bir madende saklanması nedeniyle her ay yalnızca 10 bin federal hükümet çalışanının emekli olabileceğini belirtti.

Musk'ın Açıklamaları

Musk, Oval Ofis’te yaptığı konuşmada, "Tüm emeklilik evrakları kağıt üzerinde manuel olarak işleniyor," dedi ve devam etti: "Bir kağıt parçasına yazılıyor, sonra bir madene iniyorlar." Bu durumun emeklilik başvurularını geciktirdiğini de sözlerine ekledi.

Asansörlerin Hızı Gecikmeyi Belirliyor

Musk, "Sınırlayıcı faktör, maden kuyusu asansörünün hareket edebileceği hız," diyerek bu hızın federal hükümetten emekli olabilecek kişi sayısını etkilediğini vurguladı. Asansör arızalarının da bu süreçte önemli bir rol oynadığını ifade etti.

10 Bin Başvuru Ayda İşleniyor

DOGE'un X hesabından paylaşılan bilgilere göre, 700'den fazla maden işçisi, ayda yaklaşık 10 bin emeklilik başvurusunu işlemek için 70 metre derinlikte çalışıyor. Başvurular, manila zarfları ve karton kutularda saklanıyor; bu da sürecin uzamasına neden oluyor.

1998’den Bu Yana Kullanılıyor

Washington hükümeti, 1960'lı yıllardan itibaren federal kayıtları Iron Mountain tesisinde depolamaya başlamıştır. Iron Mountain firması ise madeni 1998'de satın aldı ve artık federal hükümetin evrak işlerini burada yürütmektedir.

Bürokrasi Çıkmazı ve Denetim Raporları

2014’te Washington Post tarafından yayımlanan bir haberde, emeklilik evraklarının tamamen elle işlendiği belirtilmiştir. 2019 tarihli bir denetim raporunda ise bu sistemin yetersiz olduğunu, OPM'nin süreci hızlandırmak için otomasyon girişimlerinin başarısız kaldığını ortaya koymuştur.

OPM Çalışanlarından Gelişmeler

Buna rağmen, CBS haberine göre, OPM çalışanları asansörlerin olmadığını ve emeklilik evraklarının işlenme hızının değişiklik gösterdiğini savundu. Her emekliliğin durumuna göre işlemlerin farklılık arz ettiğini belirttiler.

Daha Fazla Verinin Saklandığı Bir Alan

Iron Mountain, yalnızca federal evrakların değil, aynı zamanda çok sayıda işletme ve kuruluşun dijital verilerini de saklamak için kullanılmaktadır. Özellikle, Hollywood stüdyoları tarafından çekilen klasik filmlerin orijinal kopyaları ve ünlü sanatçılarının arşivleri bu tesiste muhafaza edilmektedir.