Elon Musk'tan Tepki Toplayan Açıklama: Gazze ile İlgili Sözleri Şok Etti

Sosyal medya platformu X’in sahibi ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, İsrail’e gerçekleştirdiği ziyarette gündem yaratan açıklamalarda bulundu. Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü. Görüşmelerin ardından Gazze Şeridi’ne yönelik sert eleştirilerde bulunan Musk, Hamas’ı sivilleri öldürmekte ısrar etmekle suçladı. Ayrıca, Gazze’deki eğitim sisteminin değiştirilmesi gerektiğini, aksi takdirde yeni nesil katillerin yetişeceğini iddia etti. Musk, Hamas’ın elindeki esirlerin aileleriyle de bir araya geldi ve onlara destek verdiğini ifade etti.





Hamas’ı Sivilleri Öldürmekle Suçladı

Elon Musk, İsrail ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde yaşanan çatışmalara değindi. Musk, Hamas’ın sivilleri öldürmekte ısrar ettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Musk, “Sivilleri öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka bir seçenek yok. Fikirlerini değiştirmeyecekler.” dedi. Ayrıca Gazze’de yaşanan insani krize de değinerek, bölgeye internet erişimi sağlamak istediğini ancak bunun için İsrail’in izninin gerektiğini belirtti.

Gazze’deki Eğitim Sistemini Eleştirdi

Elon Musk, Gazze Şeridi’nde eğitim sisteminde değişiklik yapılması gerektiğini savundu. Musk, Gazze’de eğitim gören çocukların radikalleştirildiğini ve yeni nesil katiller olarak yetiştirildiğini iddia etti. Musk açıklamalarında, “Ve ikinci şey de Gazze’de eğitimi değiştirmek gerek ki yeni nesil katiller yetişmesin.” ifadelerine yer verdi. Gazze’deki eğitim sisteminin BM tarafından denetlenmesi gerektiğini de önerdi.

Hamas’ın Esirleri İçin Destek Verdi

Elon Musk, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı toplantıya Hamas’ın elindeki esirlerin aileleri de katıldı. Aileler, Elon Musk’ın boynuna İsrail’in dünya çapında yürüttüğü kampanyanın sembolü olan ve üzerinde “kalplerimiz Gazze’de rehin” yazan künyeyi taktılar. Musk, ailelere hitaben “Sevdikleriniz serbest bırakılana kadar bunu boynumda taşıyacağım” mesajı paylaştı. Musk, ayrıca Hamas’ın esirleri serbest bırakması için uluslararası baskı yapılması gerektiğini söyledi.

Elon Musk Gazze Şeridi’ne ne dedi?

Elon Musk, Gazze Şeridi’ne yönelik sert eleştirilerde bulundu. Musk, Hamas’ı sivilleri öldürmekle suçladı ve Gazze’deki eğitim sisteminin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Elon Musk İsrail ziyaretinin amacı neydi?

Elon Musk, İsrail ziyaretinin amacının yapay zeka teknolojisi üzerine görüş alışverişinde bulunmak ve İsrail’in inovasyon ekosistemini tanımak olduğunu belirtti.

Elon Musk Hamas’ın esirleri için ne yaptı?

Elon Musk, Hamas’ın elindeki esirlerin aileleriyle bir araya geldi ve onlara destek verdiğini ifade etti. Musk, ailelerin verdiği künyeyi boynuna taktı ve sevdiklerinin serbest bırakılana kadar bunu taşıyacağını söyledi.