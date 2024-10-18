Elon Musk, Trump'a Destek İçin İlk Mitingini Düzenledi

Elon Musk'tan Trump'a Destek Mitingi

Amerikalı milyarder Elon Musk, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump için düzenlediği seçim mitingi ile dikkat çekti. Bu miting, Musk'ın yalnız başına katıldığı ilk etkinlik oldu.

Seçimlerde Erken Oy Kullanma Çağrısı

Musk, mitingini bir okulun konferans salonunda gerçekleştirirken, katılımcılara kayıt yaptırarak erken oy kullanmalarını teşvik etti. Ülkenin önemli salıncak eyaletlerinden biri olan Pensilvanya'da, Trump ile Demokrat Parti adayı Kamala Harris arasında zorlu bir yarış bekleniyor.

Anayasa ve Amerika'nın Geleceği Üzerine Düşünceler

Musk, konuşmasında ABD Anayasasının önemine değinerek, "Bu anayasa, kelimenin tam anlamıyla ABD'yi bugünkü haline getiren temel değerler bütünüdür. Buna karşı olan herkes ise ABD karşıtıdır ve onların canı cehenneme" ifadelerini kullandı.

Yüzde Yüz Katılım Çağrısı

Miting katılımcılarına ailelerini ve dostlarını oy kullanmak için kayıt yaptırmaya yönlendiren Musk, "Daha önce siyasi olarak aktif değildim ancak şu anda politik olarak aktifim çünkü Amerika'nın ve medeniyetin geleceğinin tehlikede olduğunu düşünüyorum" şeklinde bir konuşma gerçekleştirdi.

Sosyal Medyada Canlı Yayın

Musk'ın mitingi, kendi sahibi olduğu X sosyal medya platformunda da canlı olarak paylaşıldı. Elon Musk, daha önce 5 Ekim tarihinde Trump'ın mitingine katılarak Cumhuriyetçi adaya destek verdiğini belirtmişti.