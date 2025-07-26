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Eltisinin İçeceğine İlaç Koyan Kadın Güvenlik Kamerasında

Ankara'da düğün günü eltisinin içeceğine antidepresan koyduğunu fark eden kadın, şikayetçi oldu ve dava açtı.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 20:48
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 20:48
Eltisinin İçeceğine İlaç Koyan Kadın Güvenlik Kamerasında

Oğlunun Düğününde Şok Gelişme

Ankara'da, oğlunun düğününde eltisi tarafından içeceğine antidepresan ilaç konulduğunu iddia eden Necla Üstünel, konuyla ilgili dava açtı. Olay, 2023'te düğün için gittikleri kuaförde yaşandı. Üstünel, içtiği içecekten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik Kamerası Kayıtları Ortaya Çıkardı

Üstünel, hastaneye kaldırılmasının ardından güvenlik kameralarını izleyerek, eltisinin cebinden çıkardığı bir şişeden bardaklardan birine sıvı döktüğünü ve sonrasında içeceğini hazırladığını fark etti.

Şüpheli'nin Savunması ve Mahkeme Süreci

Şüpheli elti, mahkemede sürekli kullandığı ilacı kendi içeceğine eklediğini ancak olayın ardından bardakların karıştığını savundu. Ankara 70. Asliye Ceza Mahkemesi, iki yıl süren yargılamanın ardından davalı kadını "taksirle yaralama" suçundan 56 gün karşılığı adli para cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Necla Üstünel ise karara itiraz etti.

Hedefi Unutamayacağını Belirtti

Necla Üstünel, basına yaptığı açıklamada, o özel günde yaşadığı şoku anlatarak, "Unutulacak gibi değil. En güzel, en özel günümüzü zehir etti. Asla affetmeyeceğim. Davamdan geri çekilmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Avukatından Açıklama

Necla Üstünel'in avukatı Burcu Aslan, davalının mahkemedeki savunmasını ve taksirle yaralama suçundan iddianame düzenlendiğini aktardı. Sanığın cezasının ertelendiğini belirten Aslan, davanın kasten yaralama kapsamında yeniden değerlendirileceğini ve mahkemeye sundukları kanıtlar ile itirazda bulunduklarını ifade etti.

Ankara'da, oğlunun düğününde eltisi tarafından içeceğine "antidepresan ilaç" konulduğunu iddia...

Ankara'da, oğlunun düğününde eltisi tarafından içeceğine "antidepresan ilaç" konulduğunu iddia eden Necla Üstünel, konuyla ilgili dava açtı. Necla Üstünel, konuya ilişkin basına açıklama yaptı.

Ankara'da, oğlunun düğününde eltisi tarafından içeceğine "antidepresan ilaç" konulduğunu iddia...

Ankara'da, oğlunun düğününde eltisi tarafından içeceğine "antidepresan ilaç" konulduğunu iddia eden Necla Üstünel, konuyla ilgili dava açtı. Necla Üstünel, konuya ilişkin basına açıklama yaptı.

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