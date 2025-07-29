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Emeğin Aşkıyla Üreten Eller: El Sanatları Sergisi 2 Ağustos'ta Sona Eriyor

Emeğin Aşkıyla Üreten Eller temalı el sanatları sergisi, 2 Ağustos'a kadar İstanbullularla buluşuyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 16:06
Emeğin Aşkıyla Üreten Eller: El Sanatları Sergisi 2 Ağustos'ta Sona Eriyor

El Sanatları Sergisi 2 Ağustos'a Kadar Açık

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 26.'sı düzenlenen "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" çerçevesinde, birçok sanatçı ve zanaatkar İstanbullularla bir araya geliyor. Bu yıl "Emeğin Aşkıyla Üreten Eller" temasıyla açılan Uluslararası El Sanatları Sergisi, Sultan Süleyman Kervansarayı olarak bilinen Kurşunluhan'da ziyarete açık.

Sergide, dünyanın dört bir yanından gelen zanaatkarların el emeği ile ürettikleri nadide eserler sergileniyor. Kuzey Kafkasya, bu yıl sergiye ilk kez katılıyor ve sokaklarda el sanatlarının zenginliğini sunuyor.

Deneyimleme Atölyeleri ve Uygulamaları

Serginin küratörü ve Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği (ANELSANDER) Başkanı Uğur Bent Türker, bu yıl sergi kapsamında özellikle el sanatları deneyimleme atölyelerine önem verdiklerini vurguladı. Eğitimcilerin desteklediği atölyeler, festivalin ziyaretçilerine geniş bir deneyim sunuyor.

Türker, "7'den 70'e herkes için el sanatlarını deneyimleme fırsatı sağlıyoruz." diyerek atölyelerin amacını açıkladı.

Uluslararası Katılım

Sergiye yerli ve yabancı zanaatkarların katılım gösterdiğini söyleyen Türker, Rize, Gaziantep ve Sivas'tan farklı usta zanaatkarların bulunduğunu ifade etti. Aynı zamanda, Belarus, Ukrayna, Hindistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan birçok zanaatkar da sergide yer almakta.

Kısa süre önce sergiye katılan Kuveytli bir sanatçı, dünya genelindeki 200 yumurta kabuğu işleme sanatçısından biri olarak dikkat çekiyor. Ayrıca, Fransız bir nakış işleme uzmanı, doğayı ve insanları resmeden eserleri ile serginin dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Serginin Anlamı ve Önemli Vurguları

Türker, sergideki el sanatlarının toplumsal olaylar ve değerlerle bağlantılı olduğunu belirtti. Örneğin, bir Fransız sanatçı Yunanistan'daki büyük yangın olayını nakışa döktü. Ayrıca, Hataylı depremzedenin iğne oyaları ile Samandağ'daki kadınları desteklemek amacıyla oluşturduğu eserler de festivalde sergileniyor.

Bu eşsiz sergi, el sanatlarının yanı sıra ihraç edilen kültürlerle de ziyaretçilerini buluşturarak, sanatı ve emeği bir arada yaşatmayı hedefliyor.

Büyükçekmece Belediyesinin bu yıl 26'ncısını düzenlediği "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece...

Büyükçekmece Belediyesinin bu yıl 26'ncısını düzenlediği "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında, birçok sanatçı ve zanaatkar İstanbullularla buluştu. Bu yıl "Emeğin Aşkıyla Üreten Eller" temasıyla Sultan Süleyman Kervansarayı olarak bilinen Kurşunluhan'da açılan Uluslararası El Sanatları Sergisi, 2 Ağustos'a kadar görülebilecek.

Büyükçekmece Belediyesinin bu yıl 26'ncısını düzenlediği "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece...

Büyükçekmece Belediyesinin bu yıl 26'ncısını düzenlediği "Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında, birçok sanatçı ve zanaatkar İstanbullularla buluştu. Bu yıl "Emeğin Aşkıyla Üreten Eller" temasıyla Sultan Süleyman Kervansarayı olarak bilinen Kurşunluhan'da açılan Uluslararası El Sanatları Sergisi, 2 Ağustos'a kadar görülebilecek.

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