Emekli Bayram İkramiyesi 4 Bin Liraya Yükseliyor!

TBMM'de sunulan teklif ile emekli bayram ikramiyesi 4 bin liraya çıkarılacak. Önemli düzenlemeler devreye girecek.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:41
Emekli Bayram İkramiyesi 4 Bin Liraya Yükseliyor!

Emekli Bayram İkramiyesi Yükseliyor!

TBMM, emekli bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik önemli bir düzenlemesi içeren kanun teklifini ele alıyor. Bu düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilecek.

Teklifin Detayları

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan bu teklif, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile birlikte doğum yardımlarını da kapsıyor. Anayasa Mahkemesi'nin iptali sonrası gerekli değişikliklerin yapılacağı belirtiliyor.

Buna göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından olimpiyat ve paralimpik oyunları için her yıl 8 bin sporcu yetiştirilecek. Oyunlara hazırlanan sporcuların beslenme, barınma ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak ve her ay harçlık ödenecek.

Yüksek Cezalar ve Düzenlemeler

Teklif kapsamında, Karayolları Taşıma Kanunu ile idari para cezaları da artırılacak. Yetkisiz taşımacılıkla mücadele için 17 bin liradan 170 bin liraya kadar ceza verilebilecek. Ayrıca, bilet ya da sözleşme olmadan yolcu taşıyan taşımacılara da 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar ceza uygulanacak.

Önemli Düzenlemeler Devrede

Teklif sona erdiğinde, Petrol Piyasası Kanunu hakkında yapılan değişikliklerle vergi inceleme süreçleri ve cezalar düzenlenecek. Bu yasalar, 1 Temmuz 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Emekli vatandaşların bayram dönemlerinde alacakları ikramiyelerin ve sporcuların desteklenmesine yönelik bu düzenlemeler, toplumsal refaha katkı sağlamayı hedefliyor.

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