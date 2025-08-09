Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Emekli maaşı alan 4A, 4B ve 4C'lilere duyurulur! Temmuz ayında yapılan maaş zamlarının ardından, milyonlarca SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklisi için bankalar promosyon yarışında düğmeye basarak Ağustos ayında önemli adımlar attı.

Bankaların, emekli maaş portföylerini artırabilmek için çeşitli kampanyalar düzenlemesi dikkat çekici bir hal alırken, emekliler de bütçelerine en uygun fırsatları takip ediyor. Otomatik fatura talimatları, kredi imkanları ve puan kampanyaları gibi çeşitli seçeneklerle emeklilere cazip teklifler sunuluyor.

Maaşını Taşıyanlar İçin Ek Ödemeler! Maaşları 16.881 TL ve üzeri olan emekliler, bankaların en gözde müşterileri arasında yer alırken, sadece tek bir promosyon ile kalmayıp ek ürünler sayesinde ikinci bir "hoş geldin" ödemesi alabilme fırsatı buluyor.

Rekabet Kızıştı! Emeklilere sundukları nakit promosyon tutarlarını güncelleyerek adeta bir "Ağustos müjdesi" sunan bankalar, 3 yıllık maaş taahhüdü karşılığında en yüksek teklifler için kıyasıya bir rekabete girdi. Özel bankaların sunduğu yüksek teklifler, kamu bankalarını geride bırakırken, en yüksek promosyonu veren banka unvanı ise gün geçtikçe değişiyor.

Çifte Ödemeler Elde Edin! Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere, otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı başvurusu veya ek hesap açılışı gibi kriterlere bağlı olarak ek nakit ödüller sunuyor.

Güncel Promosyon Tutarları

Ağustos ayının sonlarına yaklaşırken, bankaların sunduğu promosyon teklifleri de netlik kazandı. İşte SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklileri için banka banka güncel promosyon listesi:

Yapı Kredi: 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ek koşullarla birlikte 27.000 TL'ye varan promosyon sunuyor.

20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere ek koşullarla birlikte 27.000 TL'ye varan promosyon sunuyor. Denizbank: En yüksek maaş dilimi için 27.000 TL'ye ulaşan promosyon ve ek ödemeler sunarak dikkat çekiyor.

En yüksek maaş dilimi için 27.000 TL'ye ulaşan promosyon ve ek ödemeler sunarak dikkat çekiyor. Türkiye Finans: 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara bonuslarla birlikte 26.000 TL'ye kadar ücret veriyor.

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara bonuslarla birlikte 26.000 TL'ye kadar ücret veriyor. Kuveyt Türk: Maaş dilimine göre 10.000 TL'den başlayıp 24.000 TL'ye kadar promosyon ödemeleri sağlıyor.

Maaş dilimine göre 10.000 TL'den başlayıp 24.000 TL'ye kadar promosyon ödemeleri sağlıyor. ING Bank: SGK emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak, koşulsuz 15.000 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilir, diğer nakit promosyonlarla toplamda 25.000 TL'ye varan avantajlar elde edebilirsiniz.

Emekliliğe yeni adım atanlar ve EYT düzenlemesinden yararlananlar da bu fırsatları değerlendirebilirler.