Emekli Maaş Zammı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye Hesaplandı — SSK, Bağ-Kur, EYT

Emekli maaş zammında yeni rakam: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve EYT'li emeklinin gözü, 2026 Ocak ayında yürürlüğe girecek zamma çevrilmiş durumda. Merkez Bankası (TCMB) tarafından güncellenen enflasyon beklentileri ve TÜİK verileri, gelecek dönemin zam oranına ilişkin ilk ipuçlarını verdi.

6 aylık enflasyon için 3 veri kaldı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam, 2025'in ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) gerçekleşecek TÜFE oranına göre belirlenecek. TÜİK verilerine göre ilk üç ayın (Temmuz, Ağustos, Eylül) kümülatif enflasyonu %7,5 olarak kaydedildi. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden kesinleşen asgari zam oranını ifade ederken, net zam oranı için geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarının TÜFE verileri kaldı.

Merkez Bankası tahmini: 6 aylık enflasyon %12,94

TCMB'nin Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketinde 2025 yıl sonu enflasyon beklentisi %31,77 olarak güncellendi. Bu beklenti baz alındığında, 2025'in ikinci 6 aylık enflasyon oranının ve dolayısıyla SSK ile Bağ-Kur emekli zammının %12,94 seviyesinde olması öngörülüyor. Bu oran, hali hazırda kesinleşen %7,5'lik ilk üç aylık artışın üzerine eklenecek enflasyon farkını da kapsıyor.

Taban maaş hesabı: 16.881 TL'den 19.065 TL'ye

Temmuz 2025'te düzenlenen artışla en düşük emekli maaşı 16.881 TL seviyesine yükseltilmişti. Merkez Bankası'nın %12,94 tahmini temel alınarak yapılan hesaplamada, mevcut taban maaşın 2.184 TL artışla 19.065 TL seviyesine yükseleceği görülüyor.

Refah payı ve zam farkı tartışması

Ocak ayında memur emeklileri (4C'li) ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasında zam farkı oluşması bekleniyor. Memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yalnızca ikinci 6 aylık TÜFE oranında zam alacak. Bu durumun iki grup arasında 6 puanı aşan bir fark yaratabileceği hesaplanıyor. Refah payı gündemdeki konulardan biri; hükümetin bu yönde bir adım atıp atmayacağı ise Ocak ayında netlik kazanacak.