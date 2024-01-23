Emekli maaşlarına yansıması kararlaştırılan ek zam tutarlarının ne zaman verileceği belli oldu: İşte o tarih!

Emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlar için 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) maddesi gereğince 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren aylıklarındaki artış miktarı aylık aldıkları Banka ve PTT Şubelerine yatırılarak 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren ödenecektir. Bu durumda;

A- Aylıklarını aylık olarak alanlara; Ocak ayına ait 1 aylık fark,

B- Aylıklarını 3 aylık periyotlarla alanlardan;

1. Grupta Kasım-Aralık-Ocak dönemine ait aylık alanlara; 1 aylık fark,

2. Grupta Aralık-Ocak-Şubat dönemine ait aylık alanlara; 2 aylık fark,

3. Grupta Ocak-Şubat-Mart dönemine ait aylık alanlara; 3 aylık fark

aylık farkı olarak hesaplanmıştır. Bu şekilde 2.481.769 kişiye toplam 19,3 Milyar TL tutarında fark ödemesi yapılacaktır.





T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79. maddesine göre, yılın ilk üç ayında harp veya vazife malulü aylığı bağlanmış olanlar ve bu durumdaki aylık sahipleri, maluliyet oran ve katsayılarına göre ek ödeme almaktadır. 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK), 4/1-(b) (BAĞ-KUR) ve 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendinde yer alan aylık alan 59.033 kişiye toplam 992,9 Milyon TL tutarında ek ödeme yapılacaktır.

Harp veya vazife malulü aylığı alanlar ve bu kapsamda olan aylık sahipleri için 2023 yılı ek ödeme miktarları 16.739,16 TL ile 30.434,84 TL arasında değişmektedir. Bu ödemeler 26 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine yatırılacaktır.





EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılacağını duyurdu. Böylece, Ocak ayında yüzde 37,57 oranında artan emekli maaşları, yüzde 42,6'ya yükseldi. Ayrıca, en düşük emekli maaşı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

Emekli maaşlarına yapılan ek zam, emeklilerin yüzünü güldürdü. Emekli maaşlarına göre değişen ek zam miktarları, emeklilerin hesaplarına yatırıldı. Emekli maaşlarına yüzde 5 ek zam yapıldıktan sonra, 7500 TL emekli maaşı alanlar 10 bin 650 TL, 7750 TL emekli maaşı alanlar 11 bin 67 TL, 8000 TL emekli maaşı alanlar 11 bin 408 TL, 8250 TL emekli maaşı alanlar 11 bin 749 TL, 8500 TL emekli maaşı alanlar 12 bin 91 TL emekli maaşı almaya başladı.

EMEKLİYE EK ZAMLAR NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekli maaşlarına ek zam yapıldıktan sonra merakla beklenen bir diğer konu ise ek zamların ne zaman verilmeye başlanacağı oldu. Yapılan son dakika açıklaması ile emekli maaşlarına yansıması beklenen yüzde 5'lik ek zam tutarı 26 ocak tarihinden itibaren hesaplara aktarılmaya başlanacak.

SSK'lı emekliler her ayın 17-26'sı arasında, Bağ-Kur'lular ise her ayın 25-28 arasında emekli maaşını çekebiliyorlar. Bu tarihler arasında ek zamsız maaşlarını alan emekliler belirtilen süreden sonra ek zam ücretlerini de hesaplarında görmeye başlayacağı belirtiliyor.