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Emekli maaşlarında değişiklik: Kök maaş ve zamlar sil baştan

Emekli maaşlarında yeni düzenlemeler yolda! İşte emeklileri heyecanlandıran detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 07.04.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 16:54
Emekli maaşlarında değişiklik: Kök maaş ve zamlar sil baştan

Emekli maaşlarında önemli değişiklikler yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve emekli maaşlarına yansıyacak 3 aylık enflasyon farkı oranı belirlendi. Bu kapsamda, 4A SSK ve 4B Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 15,05 olarak hesaplandı.

emekli

Ekonomist Muhammet Bayram'a göre, emekliler temmuz hesaplarında yüzde 25 seviyesinde enflasyon farkı alacaklar. Bayram, bu durumu şu şekilde açıkladı: "3 aylık veri şu anda yüzde 15 seviyesindedir. Son üç aylık veride geldiğinde yüzde 25 seviyesinde 6 aylık enflasyon farkı alacaklar."

Bayram'a göre, bu enflasyon farkının yanı sıra refah payı artışı da bekleniyor. Refah payı artışının en az 5 puanlık bir artışla yüzde 30'a kadar çıkabileceği öngörülüyor. Bu durumda, emeklilerin alım gücünde artış olması bekleniyor.

Şu anda en düşük emekli maaşı 10 bin TL seviyesinde. Ancak Bayram'a göre, asgari ücretle kıyaslandığında en düşük emekli maaşının 15 bin TL olması gerekiyor. Kök maaşın düşük olması nedeniyle emekliler, yapılan oransal zamlardan tam olarak faydalanamıyor. Bayram, kök maaşın en düşük emekli maaşına sabitlenmesinin büyük bir devrim olacağını belirtiyor.

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