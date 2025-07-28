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Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

Emekli promosyonları, yılsonuna kadar 35.000 TL'ye çıkabilir. Rekabet kızışıyor, detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 14:36
Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor!

Yıl sonunda emekli promosyonları 35.000 TL'yi bulabilir. Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın ardından, bankalar arasında başlayan promosyon yarışı tüm hızını artırmış durumda. Kamu bankalarının 27.000 TL'ye varan ödemeleriyle alevlenen rekabete, özel bankalar da önemli tekliflerle katıldı. Özellikle bir özel bankanın sunmuş olduğu 28.500 TL'lik kampanya, pazardaki dengeleri alt üst etti.

Maaş Zammı Promosyon Yarışını Kızıştırdı

Emekli maaşlarına yapılan %16.67'lik zam, bankaların promosyon taleplerini tetikledi. Kamu bankalarının promosyon tutarlarını 27.000 TL seviyesine yükseltmesi, özel bankaları da harekete geçirdi. Bu durum, daha yüksek promosyon arayan emekliler arasında yoğun bir araştırma ve başvuru trafiği başlattı.

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

28.500 TL Promosyon Fırsatı

Rekabetin en önünde yer alan bir özel banka, 31 Ağustos'a kadar geçerli kampanyası ile dikkat çekiyor. Bu banka, maaşını taşımak isteyen emekli müşterilere maaş tutarına göre 26.000 TL'ye kadar net nakit promosyon vaat etmekte. Ayrıca, otomatik fatura ödeme talimatı veren ya da belirli bankacılık ürünleri kullanan emeklilere 2.500 TL'ye varan ek nakit ödüller sunulmakta. Böylece bir emeklinin toplam kazancı 28.500 TL'ye kadar çıkabilir. Ayrıca, 'yakınını getir' kampanyası kapsamında, emekliler toplamda 10 yakınına kadar referans olabilecek.

Yıl Sonunda Promosyonlar Yükseliyor

Peki, promosyonlarda zirveye ulaşıldı mı? Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, mevcut rakamların yalnızca bir başlangıç olduğunu vurguladı. Yılmaz, %16.67’lik maaş zammı sonrası banka promosyonlarının güncellenmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Bu zammın 31 Aralık 2025'e kadar geçerli olacağı göz önüne alındığında, bankaların rekabette geri kalmak istemeyeceğini ifade etti.

Uzman tahminlerine göre, mevcut 27.000 TL'lik tavan promosyon tutarı, %16.67 oranındaki zam ile 31.500 TL seviyesine yükselebilir. Yıl sonuna doğru beklenen %29'luk enflasyon oranı gerçekleşirse, bu rakamın %30'luk bir artışla 35.100 TL'ye kadar yükselebileceği öngörülüyor.

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