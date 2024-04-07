Emekliler dikkatli olun! Dolandırıcıların 2 yeni promosyon dolandırıcılığı yöntemi ortaya çıktı

Bankaların emeklilere yönelik promosyon tekliflerinin artmasıyla birlikte dolandırıcıların yeni hedefi emekliler oldu. Dolandırıcılar, emeklileri kandırmak için çeşitli yöntemler kullanıyor.

1. Banka çalışanı gibi arayan dolandırıcılar, emekli promosyonunu evinize getireceğiz bahanesiyle özel bilgilerinizi istiyorlar.

2. Başka bir yöntemde ise daha önce promosyon almış emeklileri hedef seçen dolandırıcılar, yeni zamlı promosyon alabilmek için eski promosyonlarına ilişkin bir fark ödemesi talep ediyorlar ve bunun için verecekleri hesap numarasına para aktarılmasını istiyorlar.

Bu dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmak önemlidir. Bankalar asla özel bilgilerinizi telefonla veya mesaj yoluyla istemezler. Ayrıca, herhangi bir para transferi işlemi yapmadan önce mutlaka bankanızla doğrulama yapmanız gerekmektedir.

Adli bilişim uzmanları da bu konuda uyarıyorlar. Maaş kartlarının arkasında bulunan CVV numaralarının dolandırıcılar tarafından ele geçirilmesinin önlenmesi için dikkatli olunması gerekmektedir. Dolandırıcılar, özellikle emeklilerin gece yatarken internet bankacılığı işlemlerini kullanarak bu bilgileri ele geçirmeye çalışmaktadırlar.