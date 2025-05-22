DOLAR
38,88 0,14%
EURO
44,09 0,26%
ALTIN
4.131 0,29%
BITCOIN
4.305.506,93 -2,42%

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

ING Bank, emeklilere özel 2500 TL'ye varan fatura desteği kampanyası ile dikkat çekiyor. Promosyonlar emeklilerin yüzünü güldürüyor.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 10:24
Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Emeklilerin Fatura Derdine Son!

Emeklilere yönelik banka promosyonları arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. ING Bank, emeklilerin yaşam kalitesini artıracak yeni bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. Ekonomik zorluklar nedeniyle sık sık fatura ödemeleriyle karşılaşan emeklilere, 2500 TL'ye varan fatura desteği sunulması, önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ING Bank'tan Emeklilere Özel Fatura Desteği

Bu yeni kampanya ile emekli maaşını ING Bank'a taşıyan ve otomatik fatura talimatı veren emekliler, toplamda 2.500 TL'ye kadar fatura desteği alabilecek. Emeklilere, elektrik, su, doğal gaz, internet ve telefon gibi 5 farklı fatura için her biri 500 TL olmak üzere toplamda 2,500 TL'ye kadar destek ödemesi yapılacak.

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Fatura Desteği Başvurusu

Emekliler, 2.500 TL'ye varan fatura yardımı için otomatik ödeme talimatlarını kolaylıkla verebiliyorlar. Başvuru işlemleri, ING Bank'ın mobil uygulaması veya banka şubeleri aracılığıyla hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ancak, ilk aşama olarak emekli maaş işlemlerinin bankaya taşınması gerektiği unutulmamalıdır.

ING Bank Emekli Promosyonu

Emekli maaşlarının miktarına göre, ING Bank'tan yapılacak promosyon ödemeleri ise farklılık göstermektedir:

  • 0 ile 9.999 TL net maaş alanlar toplamda 16.250 TL promosyon kazanır. Bu tutar, koşulsuz promosyon (6.250 TL) ve 2.500 TL'lik fatura desteklerinden oluşur.
  • 10.000 ile 14.999 TL arasındaki maaş alanlar ise toplamda 20.000 TL promosyon alır.
  • 15.000 ile 19.999 TL arasında maaş alanlar toplamda 22.500 TL promosyona hak kazanır.
  • 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar ise toplamda 25.000 TL promosyon kazanır.

Bu kampanya ve teşvikler, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik önemli bir destek sunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da 'Dünya Çay Günü' Etkinliği: Asya ve Pasifik'te Çay Yolculuğu
2
Sinop'ta Lise Öğrencileri 'Romeo ve Juliet'i İngilizce Sahneledi
3
Tarım Topraklarındaki Tahribat Alarm Veriyor
4
Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 19 Bin Paket Sıgara Ele Geçirildi
5
Türk Kızılay, Yıl Boyu İhtiyaç Sahiplerine Kurban Eti Ulaştıracak
6
MSB'de Basın Bilgilendirme Toplantısı: Güvenlik ve Terörle Mücadele

Erzurum'da Kadınlara 70.000 TL İstihdam Desteği

Kurban Bayramı İkramiyesi 12.200 TL'ye Çıktı!

Aynı Yardım Hamlesi ile Çalışanlara Müjde: Yemek Kartı Ödemelerine SGK Primi Yok

Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Kurban Bayramı Öncesi Faizsiz Kredi Fırsatı: 500.000 TL

Ankara'da Kıyamet Gibi Hava: Meteoroloji'den Uyarılar!

İstanbul'da Bugün Yaya Kalınacak: Özel Halk Otobüsleri Sefer Yapmayacak

Hatay ve Mersin'de KPSS ile 181 Kamu Personeli Alımı Başladı

Emekliye Bayram Öncesi Büyük Destek: HGS Ücretsiz Oluyor

Instagram'dan Yeni Kullanıcılara 100 Dolar Ödeme Fırsatı!

Asgari Ücrette Ara Zam İhtimali: Bakan Işıkhan Kapıyı Araladı

Balıkesir Kadınlarına Tek Seferlik 30.000 TL Evlilik Desteği