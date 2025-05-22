Emeklilere 2500 TL Fatura Desteği: ING Bank'tan Yeni Kampanya

Emeklilerin Fatura Derdine Son!

Emeklilere yönelik banka promosyonları arasındaki rekabet hız kesmeden devam ediyor. ING Bank, emeklilerin yaşam kalitesini artıracak yeni bir kampanya ile karşımıza çıkıyor. Ekonomik zorluklar nedeniyle sık sık fatura ödemeleriyle karşılaşan emeklilere, 2500 TL'ye varan fatura desteği sunulması, önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ING Bank'tan Emeklilere Özel Fatura Desteği

Bu yeni kampanya ile emekli maaşını ING Bank'a taşıyan ve otomatik fatura talimatı veren emekliler, toplamda 2.500 TL'ye kadar fatura desteği alabilecek. Emeklilere, elektrik, su, doğal gaz, internet ve telefon gibi 5 farklı fatura için her biri 500 TL olmak üzere toplamda 2,500 TL'ye kadar destek ödemesi yapılacak.

Fatura Desteği Başvurusu

Emekliler, 2.500 TL'ye varan fatura yardımı için otomatik ödeme talimatlarını kolaylıkla verebiliyorlar. Başvuru işlemleri, ING Bank'ın mobil uygulaması veya banka şubeleri aracılığıyla hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ancak, ilk aşama olarak emekli maaş işlemlerinin bankaya taşınması gerektiği unutulmamalıdır.

ING Bank Emekli Promosyonu

Emekli maaşlarının miktarına göre, ING Bank'tan yapılacak promosyon ödemeleri ise farklılık göstermektedir:

0 ile 9.999 TL net maaş alanlar toplamda 16.250 TL promosyon kazanır. Bu tutar, koşulsuz promosyon (6.250 TL) ve 2.500 TL'lik fatura desteklerinden oluşur.

promosyon kazanır. Bu tutar, koşulsuz promosyon (6.250 TL) ve 2.500 TL'lik fatura desteklerinden oluşur. 10.000 ile 14.999 TL arasındaki maaş alanlar ise toplamda 20.000 TL promosyon alır.

promosyon alır. 15.000 ile 19.999 TL arasında maaş alanlar toplamda 22.500 TL promosyona hak kazanır.

promosyona hak kazanır. 20.000 TL ve üzeri maaş alanlar ise toplamda 25.000 TL promosyon kazanır.

Bu kampanya ve teşvikler, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik önemli bir destek sunmaktadır.