Emeklilere Bayram İkramiyeleri Yarın Ödeniyor

Emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyeleri yarından itibaren ödenecek, ilk etapta 3 bin lira olarak yapılacak.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 11:34
Emeklilere Bayram İkramiyeleri Yarın Ödeniyor

Ramazan Bayramı İkramiyeleri Başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yarından itibaren ödenmeye başlayacağını duyurdu. İlk ödemeler, 3 bin lira olarak yapılacak.

Ödeme Günleri Belirlendi

SSK kapsamında emekli olanlar için ödeme günleri şöyle sıralanıyor:

  • 24 Mart: 17, 18 ve 19'unda maaş alanlar
  • 25 Mart: 20, 21 ve 22'sinde maaş alanlar
  • 26 Mart: 23, 24, 25 ve 26'sında maaş alanlar

Bağ-Kur'dan emekli olanların hesaplarına ikramiyeleri 27 Mart tarihinde yatırılacakken, Emekli Sandığı kapsamındakilerin ödemeleri de 28 Mart yılında yapılacak.

Fark Ödemesi Bekleniyor

TBMM'de 4 bin liraya çıkarılması planlanan bayram ikramiyesinin biçimlendirilmesini içeren teklif henüz yasalaşmazken, emeklilere ilk etapta 3 bin lira olarak ödeme yapılacağı belirtildi. Teklif yasalaşır ve Resmi Gazete'de yayımlanırsa, fark ödemesi en kısa sürede hesaplara aktarılacak.

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