Emeklilere Bayram İkramiyeleri Yarın Ödeniyor

Ramazan Bayramı İkramiyeleri Başlıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere Ramazan Bayramı ikramiyelerinin yarından itibaren ödenmeye başlayacağını duyurdu. İlk ödemeler, 3 bin lira olarak yapılacak.

Ödeme Günleri Belirlendi

SSK kapsamında emekli olanlar için ödeme günleri şöyle sıralanıyor:

24 Mart: 17, 18 ve 19'unda maaş alanlar

25 Mart: 20, 21 ve 22'sinde maaş alanlar

26 Mart: 23, 24, 25 ve 26'sında maaş alanlar

Bağ-Kur'dan emekli olanların hesaplarına ikramiyeleri 27 Mart tarihinde yatırılacakken, Emekli Sandığı kapsamındakilerin ödemeleri de 28 Mart yılında yapılacak.

Fark Ödemesi Bekleniyor

TBMM'de 4 bin liraya çıkarılması planlanan bayram ikramiyesinin biçimlendirilmesini içeren teklif henüz yasalaşmazken, emeklilere ilk etapta 3 bin lira olarak ödeme yapılacağı belirtildi. Teklif yasalaşır ve Resmi Gazete'de yayımlanırsa, fark ödemesi en kısa sürede hesaplara aktarılacak.