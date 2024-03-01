Bist 100
9.195,76 0%
DOLAR
31,33 0,29%
EURO
33,91 0,12%
ALTIN
2.044,93 0,11%

Emeklilere Zam Müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Emekli Maaşları İçin Sunulan Rapor: Yeni Düzenlemeler Yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarının yetersizliğine dair açıklamaları, Ankara'da önemli bir gündem maddesi olarak konuşulmaya başladı. Gazeteci Abdülkadir Selvi, Erdoğan'ın emeklileri rahatlatıcı bir adım atacağına inandığını ifade ederken, Gazeteci Cem Küçük ise Erdoğan'a sunulan bir rapordan bahsederek, "İnsanlar adaletsizliğe tepki gösteriyor" şeklinde konuştu.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:06
Emeklilere Zam Müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Emekli Maaşları İçin Sunulan Rapor: Yeni Düzenlemeler Yolda

EMEKLİ MAAŞLARINDA BEKLENEN DÜZENLEME: CUMHURBAŞKANI'NIN ADIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirtti, bu da Ankara'da önemli bir gündem maddesi haline geldi. Gazeteci Abdülkadir Selvi'nin ifadesine göre, Erdoğan'ın emeklileri rahatlatıcı bir adım atması bekleniyor. Gazeteci Cem Küçük ise maaşlarla ilgili yapılan son zamların yetersiz bulunduğunu ve bu durumun adaletsizlik hissi yarattığını vurguladı

emekli.

EMEKLİ MAAŞLARINDA BEKLENEN DEĞİŞİKLİKLER: NE ZAMAN OLACAK?

Cem Küçük, Habertürk ekranlarında yaptığı açıklamada, emekli maaşlarında yapılacak düzenlemelerin Temmuz ayından sonra olabileceğini öne sürdü. Bu düzenlemeyle birlikte en düşük maaş alan emeklilerin bayram ikramiyesinde yüzde 50'lik bir artışla 3 bin TL'ye yakın bir miktar alabileceği belirtildi. Ancak, maaşlardaki son artışların yetersiz bulunması, özellikle muhalefet partilerinden ve halktan tepki çekti.

EMEKLİLERİN SESİ: ADALETSİZLİĞE KARŞI

Özellikle enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde yapılan artışların adaletsizlik hissi yarattığına dikkat çekiliyor. Emekliler, memurlara yapılan zam oranlarının kendilerine de yansıtılmasını talep ediyorlar. Bu durumun AK Parti'nin Anadolu'daki oylarını etkileyebileceği belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANI'NIN DUYARLILIĞI VE BEKLENEN ADIM

Gazeteci Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin mağduriyetini içselleştirdiğini ve bu konuda bir düzenleme yapılacağını ifade etti. Selvi'ye göre, Erdoğan'ın emekli maaşları konusunu öncelikli gündem maddesi haline getirdiği görülüyor. Zamanlama ve şekli henüz net olmasa da, emeklileri rahatlatacak bir düzenleme bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Tüm müşterilere SMS ile bildirildi! O masraf ortadan kalktı: Ücretsiz olacak

Tüm müşterilere SMS ile bildirildi! O masraf ortadan kalktı: Ücretsiz olacak

O banka nakit ihtiyacına yanıt verdi! 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandıracak

O banka nakit ihtiyacına yanıt verdi! 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandıracak

Kendi evinde bunu yapanlar şimdi yandı! Evde ışık yandığı an o para cebinizden çıkacak

Kendi evinde bunu yapanlar şimdi yandı! Evde ışık yandığı an o para cebinizden çıkacak

Garanti'den Mart ayında oh çektirecek kampanya: Bayrama kadar borçlarınız bu sayede bitecek

Garanti'den Mart ayında oh çektirecek kampanya: Bayrama kadar borçlarınız bu sayede bitecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erken emekli olmak için bu şart yetiyor! EYT'yi kaçıran bir de buna baksın
2
Merkez Bankası Rezervlerinde Dikkat Çeken Düşüş: Nedeni Açıklandı
3
İki suç örgütüne operasyon! Bakan Yerlikaya: Pekmez Kardeşler ve Çirkinler çökertildi
4
Sağlık Bakanlığı'na 9 bin personel alımı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
5
Erdoğan’ın asgari ücret hamlesi! Fatih Portakal: İkinci zam müjdesi yakında gelebilir
6
Emeklilere Zam Müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Emekli Maaşları İçin Sunulan Rapor: Yeni Düzenlemeler Yolda
7
Gazze'de insani yardım bekleyenlere saldırılmasına yönelik İsrail'den açıklama geldi

Emekliye sonunda seyyanen zam için tarih verildi! Esas müjde 10.000 TL alanlara geldi

Erken emekli olmak için bu şart yetiyor! EYT'yi kaçıran bir de buna baksın

Ramazan öncesi et fiyatlarına fren ayarı! Kırmızı et için flaş hamle geldi

Güneş ve Jüpiter Size Ne Söylüyor? Hayatınızda Yapmanız Gereken 5 Şey

Kendi evinde bunu yapanlar şimdi yandı! Evde ışık yandığı an o para cebinizden çıkacak

2 Mart 2024 Cumartesi günlük burç yorumları: Bugün hangi burçlar dikkatli olmalı?

Tüm müşterilere SMS ile bildirildi! O masraf ortadan kalktı: Ücretsiz olacak

Doğalgaz fiyatlarına artı bir ödeme daha geliyor! Mayıs ayında faturaya bakan şaşıp kalacak

Garanti'den Mart ayında oh çektirecek kampanya: Bayrama kadar borçlarınız bu sayede bitecek

Milföy hamurundan nefis ıspanaklı börek! Hem sahurda hem iftarda iyi gidiyor

Lise öğrencilerine yeni destek! 1500 TL eğitim desteği tek imzaya verilecek

O banka nakit ihtiyacına yanıt verdi! 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandıracak