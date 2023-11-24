Emeklileri şaşkına çeviren karar! Kimse beklemiyordu: 2024'ten itibaren başlayacak

Sosyal medyada Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e atfedildiği belirtilen emekli maaşları ve memur maaşlarıyla ilgili 14 yıllık uygulamanın 2024'ten itibaren sona ereceği iddiası gündem oldu. Peki bu iddialar ne kadar gerçek? İşte detaylar..

Emeklileri şaşkına çeviren karar! Kimse beklemiyordu: 2024'ten itibaren başlayacak
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Son dönemde sosyal medya platformlarında emeklilerin maaşlarından 2 bin TL kesileceği iddiası gündemde. Herkesin canını sıkan bu soruna Maliye Bakanlığı yetkilileri son noktayı koydu. Yapılan resmi açıklamada, sosyal medya platformlarında dolaşan iddiaların tamamen asılsız olduğu ve aynı zamanda da emekli maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmayacağı belirtildi.

Emeklileri şaşkına çeviren karar! Kimse beklemiyordu

Emekliliğe başvururken çeşitli sınavlar yapılıyor. Hükümet, emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olanlar için de daha sınırlı artış hedefliyor ancak asgari maaşı 7.500 TL ile ona yakın olanlar için de doğrusal bir artış geçerli olacak. Asgari emekli maaşı, Mart ayında 2.000 TL artırıldıktan sonra Temmuz ayında değişmeyerek 7.500 TL olarak kaldı, ancak temel emeklilik başvurularının geçmişi, rekor enflasyon karşısında son emekli maaş tutarıyla geçinmenin imkansız olduğunu gösteriyor.

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