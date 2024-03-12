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Emeklilerin 3 Bin TL Olan Bayram İkramiyesi Resmi Gazete'de! İşte Hesaplara Geçeceği Tarih

Türkiye genelindeki emeklileri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, emeklilere bayram ikramiyesi miktarı artırıldı. İşte detaylar!

Yayın Tarihi: 12.03.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 11:05
Emeklilerin 3 Bin TL Olan Bayram İkramiyesi Resmi Gazete'de! İşte Hesaplara Geçeceği Tarih

Emeklileri sevindiren bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile emeklilere bayram ikramiyesi tutarı 2 bin TL'den 3 bin TL'ye çıkarıldı. Bu önemli değişiklik, emekliler arasında büyük bir memnuniyet yarattı.

Bayram ikramiyesinin artırılmasına ilişkin madde, kanun içerisinde yer alarak resmiyet kazandı. Yayımlanan bu kanun kapsamında, emeklilere yönelik bayram ikramiyesi miktarının artırılmasıyla ilgili düzenleme yürürlüğe girdi.

Emeklilere yönelik bu artışın bayram öncesine denk gelmesi bekleniyor. Bayram ikramiyeleri, emeklilerin hesaplarına bayramdan önceki hafta içerisinde (1-9 Nisan tarihleri arasında) yatırılması planlanıyor.

Emeklilerin uzun süredir beklediği bu müjdeli gelişme, emekliler arasında sevinçle karşılandı. Bayram öncesinde alınan bu karar, emeklilerin bayram coşkusunu daha da artıracak gibi görünüyor. Emeklilere yönelik yapılan bu düzenleme, sosyal devlet anlayışının bir yansıması olarak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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