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Emekliliği yıllarca beklemeyin! 3600-4570 günle emeklilik şartları değişti

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından başlatılan bir çalışma kapsamında erken emekliliği kolay hale getirebilmek adına esnek koşullar uygulamaya devam ediliyor. Bu yeni düzenlemelerle birlikte sigorta başlangıç ​​zamanı ve diğer önemli faktörler de erken emeklilik için çok önemli faydalar haline geliyor. Şu anda belirli bir sayıda prim gününe ulaşmak, yeterli hizmet yılına ulaşmak ve yaş sınırlamalarına uymak gibi koşulları yerine getirmeniz gerekiyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 10:07
Emekliliği yıllarca beklemeyin! 3600-4570 günle emeklilik şartları değişti

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sağlamış olduğu yeni fırsatlar, doğru planlama ve aynı zamanda da erken emeklilik hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenize olanak sağlıyor. Emekli olmak isteyenler için emeklilik takviminde prim gün sayısı ve yaş ile ilgili yeni düzenlemeler yapılabilir. Orijinal poliçe maddesinin önemli olması halinde, kıdem tazminatına yeni şartlar getirilebilir.

SGK'nın sunduğu esnek emeklilik koşulları, birçok çalışan kişinin erken emeklilik hayalini gerçekleştirmesine olanak sağlıyor. Bu seçenekler teminatın ne zaman başlayacağı, doğru planlama ile erken emekliliğin mümkün olup olmadığı gibi önemli faktörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Erken emeklilik seçenekleri nelerdir?

Emekliliği yıllarca beklemeyin! 3600-4570 günle emeklilik şartları değişti

Çocuk Yardımı

Kadın çalışanların çocuk sayısının üçe kadar çıkması durumunda toplamda 2.160 gün (altı yıl) ikramiye alabiliyor. Verilen büyük avantajla birlikte kadınlar emeklilik yaşlarını önemli ölçüde düşürebilmektedir.

Askerlik Borcu

Erkek çalışanlar sigorta sürecinde askerlik hizmetini düşerek sigorta başlangıçlarını iptal edebilirler. Bu durum da onların erken emeklilik şansınızı artırır.

10 yıllık prim ve yaş şartı

En az 15 yıl 3.600 gün prim ödemesi yapanlar, belirlenmiş olan yaş koşullarına göre kısmi emeklilik hakkı elde ederler.. Minimum yaş şartı ise kadınlar için 58, erkekler için de 60'tır. 9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olanlara uygulanan koşullar daha esnektir.

Malulen Emeklilik Hakkı

Engelli maaşı, yaşa bakılmaksızın 1.800 gün ya da daha fazla sigorta primi ödenmiş olan herkese verilir. Bu işlem SGK onayı olan sağlık raporu üzerinden yapılmaktadır ve engelli emeklilerin çalışmalarına dair bir imkanı bulunmamaktadır.

Vergi İndirimi

Engellilik düzeyi %40 ve üzerinde olan kişiler vergi kredileri sayesinde erken emekli olabiliyorlar. Bu süre içerisinde çalışmaya devam etseniz dahi emekli maaşınız kesilmeyecektir.

Yıpranma Payı

Ağı iş işçileri ve bazı meslek gruplarına yönelik yopranma payı ödenekleri, uygun emeklilik süreleri ve yaş koşulları sağlar.

Annelere Ek Prim Desteği

Engelli çocuğa sahip anneler için 1 Ekim 2008 tarihi sonrası ödenen primlerin dörtte birlik kısmının prime eklenerek erken emekli olma kolaylığı sağlanacaktır. SGK, bu yeni düzenlemelerle erken emeklilikle ilgili önemli adımlar atıyor ve çalışanlara bu hedefe ulaşma konsunda destek oluyor.

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Emekliliği yıllarca beklemeyin! 3600-4570 günle emeklilik şartları değişti

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