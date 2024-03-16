Bist 100
8.828,7 0%
DOLAR
32,13 -0,01%
EURO
35,12 0,02%
ALTIN
2.216,4 -0,33%

Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu

Yalnızca 10 yıl çalışarak emekli olabilirsiniz! Peki kimler bu fırsattan yararlanabilir? İşte cevabı...

Yayın Tarihi: 16.03.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 13:34
Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu

Türkiye'de emeklilik hakkı, özellikle uzun yıllar çalışanları sevindirecek bir gelişme ile karşımıza çıkıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeni emeklilik tablosunu duyurarak özellikle 10 yıl çalışanlara daha erken emeklilik imkanı sunuyor. İşte detaylar:

SGK'nın şartlı emeklilik sistemi, iş gücü kaybı yaşamış bireyler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu sistemde, özel durumları olanlar belirli koşulları sağladıkları takdirde kolayca emekli olabiliyorlar. İlk olarak, işe başladıktan sonra en az yüzde 60 oranında iş gücü kaybına uğramış olma şartı bulunuyor. Bu kayıp, bir hastalık ya da kaza sonucu meydana gelmiş olabilir.

Şartlı emeklilik için yaş sınırı olmamakla birlikte, belirli sigortalılık ve prim şartları mevcut. En az 10 yıl boyunca sigortalı olmuş ve bu süre içinde en az 1800 gün prim ödemiş olmak gerekiyor. Bu koşulları sağlayanlar, 10 yıl sigortalılık ve 1800 gün primle emekli olma hakkını elde ediyorlar.

emeklilik

Emeklilik başvurusu için adaylar SGK'ya başvuruda bulunuyor ve iş gücü kaybı, SGK tarafından belirlenen sağlık kurulu tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor. Eğer kurul, emeklilik için uygun olduğuna karar verirse, diğer şartlar da kontrol edilerek SGK tarafından emeklilik işlemi gerçekleştiriliyor.

Ancak, bu şekilde emekli olan bireyler emeklilik sonrasında başka bir işte çalışamıyorlar ve SGK tarafından belirli aralıklarla sağlık durumları kontrol ediliyor. Eğer iş gücü kaybı düzelirse ve çalışabilir hale gelirlerse, emeklilikleri iptal edilebiliyor. Emeklilik başvuru süreci SGK'ya yapılarak, iş gücü kaybı sağlık kurulu tarafından inceleniyor ve uygun görülmesi halinde emeklilik işlemleri başlatılıyor. Ancak, emekli olan bireylerin başka bir işte çalışma şansı olmaması ve sağlık durumlarının belirli aralıklarla kontrol edilmesi, sistemin detaylarını oluşturuyor.

Bu yeni emeklilik tablosu, çalışanlara daha erken emeklilik fırsatı sunarak emeklilik sürecini kolaylaştırıyor ve esneklik sağlıyor. Türkiye'deki emeklilik planları yapanlar için önemli bir adım olan bu gelişme, SGK'nın emeklilik sistemindeki yenilikleri ve çalışanların emeklilik beklentilerine cevap verme çabasını yansıtıyor. Bu sayede, emeklilikle ilgili planlar yapan bireylere daha fazla seçenek sunularak yaşamlarındaki bir döneme daha güvenle adım atmalarına olanak sağlanmış oluyor.

SGK'nın yeni emeklilik tablosu, çalışanlara daha erken emeklilik imkanı sunarak emeklilik sürecini kolaylaştırıyor ve çalışanlara daha fazla esneklik sağlıyor. Bu gelişme, emeklilik planları yapanlar için önemli bir fırsat sunuyor ve Türkiye'deki çalışanların emeklilikle ilgili meraklarını giderecek nitelikte.

İLGİLİ HABERLER

Cilt bakımına gitmeye son! Bir kez sürünce gözenekleri yok edip cam gibi cilt yapıyor!

Cilt bakımına gitmeye son! Bir kez sürünce gözenekleri yok edip cam gibi cilt yapıyor!

Taşıt kredisiyle araba alanlar aman dikkat! Artık bu miktarı ödeyecekler: Sıfır ve ikinci elde...

Taşıt kredisiyle araba alanlar aman dikkat! Artık bu miktarı ödeyecekler: Sıfır ve ikinci elde...

Ramazanda o marketlerden alışveriş yapan oh çekecek! O ürünlere 1 kuruş bile zam yok!

Ramazanda o marketlerden alışveriş yapan oh çekecek! O ürünlere 1 kuruş bile zam yok!

Genç, yaşlı kadınlara 200.000 TL nakit destek! O şartı sağlayanlara destek ödemesi yapılacak

Genç, yaşlı kadınlara 200.000 TL nakit destek! O şartı sağlayanlara destek ödemesi yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
O illere kar, yağmur, fırtına üçlüsü geliyor! Tarih verildi: Sakın evden dışarı çıkmayın
2
Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu
3
Marmara Denizi’nde büyük tehlike! Sıcaklık seviyesi yükseldi
4
Banu Parlak Güzellik Merkezi saldırısının soruşturması bitti! Polat Ailesi için istenen ceza belli oldu!
5
Özgür Özel’den Çarpıcı “Para Sayma” Açıklaması! "Satmaya çalıştılar"
6
Meteoroloji’den dikkat çeken uyarı: Çığ ve toz taşınımı tehlikesi var!
7
Murat Kurum son anketlere göre oy farkını açıkladı!

Roketsan personel alımı başvuruları açıldı! Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde

Genç, yaşlı kadınlara 200.000 TL nakit destek! O şartı sağlayanlara destek ödemesi yapılacak

Emeklilik şartları sil baştan değişti! 10 yılla emeklilikte SGK piyangosu

Uçuşa geçen Bitcoin'de korkutan tarih! Rekordan sonra şak diye çakılabilir

Dolar ve altın biriktirenlere kritik uyarı! Uzman isim tarih vererek uyardı

O bankalarda hesabı olanın etekleri tutuşacak! Tüm paranız bir anda buhar olabilir

Taşıt kredisiyle araba alanlar aman dikkat! Artık bu miktarı ödeyecekler: Sıfır ve ikinci elde...

Ramazanda o marketlerden alışveriş yapan oh çekecek! O ürünlere 1 kuruş bile zam yok!

Cilt bakımına gitmeye son! Bir kez sürünce gözenekleri yok edip cam gibi cilt yapıyor!

Seyahat edecekler dikkat! 3 günlük bomba uçak bileti indirimi duyuruldu!

Faiz ödemek istemeyene büyük kıyak! Bu bankalar şartsız şurtsuz faizsiz kredi dağıtıyor

Aracına yakıt alacaklar aman dikkat! O tarihe kadar başvuranlar bedava yakıt parası alıyor!