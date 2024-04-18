Emeklilikte prim ve yaş koşulu değişti! Bunu yapanlara 6 yıl erken emeklilik yolu açıldı

Türkiye'de birçok çalışan için emeklilik, uzun yılların ardından gelen haklı bir mükafat dönemidir. Emeklilik yaşını beklemeden erken emekli olma şansı sunan bazı yollar da mevcuttur. İşte, normal emeklilik zamanınızdan önce emekli olmanıza imkan tanıyacak yedi strateji:

1- Anneler için Erken Emeklilik Yolu: Kadınlar, çocuk sahibi olduklarında ek prim günleri elde edebilirler. Üç çocuğa kadar yapılabilecek borçlanma ile toplam 2160 gün, yani yaklaşık 6 yıl prim avantajı sağlanır. Bu durumda, gerekli yıl ve prim gününe ulaşmış bir kadın, üç çocuğu varsa, normalden 6 yıl daha erken emekli olabilir. Ancak bu avantajdan yararlanabilmek için çocukların kadının sigortalı olmasından önce doğmuş olması gerekmektedir.

2- Askerlik Borçlanmasıyla Erken Emeklilik: Erkek çalışanlar için askerlik süresi, emeklilik yaşını düşürebilir ve ek prim günleri kazandırabilir. Askerlikten önce yapılan borçlanma ile sigorta başlangıç tarihi geriye çekilebilir. Bu sayede, erkekler en az 1 yaş daha genç emekli olma şansını elde ederler.

3- Kısmi Emeklilik Yolu: 15 yıl hizmet ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirenler için, belirlenen yaş sınırını beklemeden emeklilik mümkündür. Kadınlar için bu yaş sınırı 58, erkekler için ise 60 olarak belirlenmiştir. Bu olanak, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta kaydı bulunanlar için geçerlidir.





4- Malulen Emeklilik: Çalışma kapasitesinin en az %60'ını yitiren bireyler, alacakları sağlık raporu ile malulen emekli olabilirler. Bu durum için en az 1800 gün prim ödemiş olmak gerekmektedir.

5- Engelli Bireyler İçin Vergi İndirimi: %40 ve üzeri engelli bireyler, vergi indirimi hakkı kazandıklarında, yaş sınırı aranmaksızın emeklilik haklarından yararlanabilirler. Yıpratıcı Meslekler: Ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlar, mesleklerine özel ek prim günleri ile emeklilik yaşını düşürebilirler.

6- Mesleki Yıpranma Avantajı: Zorlu şartlarda çalışan bireyler, mesleklerine özgü ek prim günleri elde ederek, emeklilik için beklenen yaş sınırını düşürebilirler.

7- Engelli Çocuk Bakımı: Tam bakıma ihtiyaç duyan engelli çocuğu olan anneler için, prim günlerinin dörtte biri toplam prim süresine ilave edilir ve bu sayede emeklilik yaşı daha erken bir tarihe çekilir.

Bu yöntemler, çalışanların emeklilik sürecini hızlandırmalarına olanak tanır. Ancak, her bireyin durumu farklı olduğundan, kişiye en uygun emeklilik planını belirlemek büyük önem taşır.