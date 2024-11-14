EMEP'li Sevda Karaca Demir, İktidarın Sosyal Politikalarını Eleştirdi

EMEP'li Demir, Sosyal Politikalara Dikkat Çekti

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, iktidarın sosyal hizmet politikalarını eleştirerek, "Kadın ve çocukları koruyacak, yoksul aileleri destekleyecek kurumlar ile çocuk koruma sistemlerinin ortadan kaldırıldığını" savundu.

Yangın Faciası Sonrası Açıklamalar

Demir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 5 küçük çocuğu hatırlattı. Olayla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in yaptığı açıklamaları eleştiren Demir, "Biz bu olaydan sonra bir kere daha bu iktidarın ikiyüzlülüğünü gördük. Özlem Hanım, bu çocukların Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, kaymakamlık, belediye dahil onlarca kurumun bilgisi, takibi ve müdahalesi altında yaşamını yitirdiğini itiraf etmiş oldu." dedi.

Öneriler ve Talepler

Demir, olaydan önce anne ve çocuklarının sağlıklı bir yaşam alanında kalabilmeleri için güvenli bir ev verilmesi, anneye sosyal yardım yerine güvenceli iş sağlanması ve çocuklara da kreş hizmeti sunulması gerektiğinin altını çizdi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde ise tüm kadınların birlikte ve güvenli bir yaşam talebini dile getirmelerini vurguladı.

Maaş Sorunlarına Dikkat Çekti

Son olarak, Gaziantep'teki organize sanayi bölgelerinde çalışan bazı firmaların 3-4 aydır işçilerin maaşlarını düzenli ödemediğini belirten Demir, bu konudaki mağduriyetlerin bir an önce giderilmesini talep etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.