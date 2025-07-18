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EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir'den İtiraz: Proje Okulları Yönetmeliği Eleştirildi

EMEP'li Sevda Karaca Demir, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Proje Okulları Yönetmeliği'ndeki 'hami' tanımına itiraz etti.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 12:51
EMEP Milletvekili Sevda Karaca Demir'den İtiraz: Proje Okulları Yönetmeliği Eleştirildi

Proje Okulları Yönetmeliği'nde Tepki Çeken Tanım

EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Proje Okulları Yönetmeliğini eleştirerek, yönetmelikteki 'hami' ifadesinin şirketler ve sermaye gruplarının okullar üzerindeki etkisini resmileştirdiğini öne sürdü.

Basın Toplantısında Önemli Açıklamalar

Meclis'te gerçekleştirdiği basın toplantısında, 12 Temmuz tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliği değerlendiren Demir, 'hami' tanımının gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmasının olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Mesleki Eğitim Uygulamalarına Eleştiri

Demir, Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) uygulamasına da değinerek, sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını gidermek amacıyla eğitim sürelerinin kısaltılmasına karşı olduğunu belirtti. "Liselerin sürelerini düşürüp sektörün çarklarında öğrencileri öğütme derdindeler" diyen Demir, eğitim sisteminin kalitesi üzerinde endişelerini dile getirdi.

Devlet Memurları Yönetmeliği Üzerine Eleştiriler

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yarım Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik üzerinde de değerlendirmelerde bulunan Demir, bu düzenlemenin de eksikliklerini vurguladı.

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, TBMM'de basın toplantısı...

Emek Partisi (EMEP) Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

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