Emine Erdoğan Ala Arça Milli Parkı'nda Kırgız Geleneklerini Yaşadı

Emine Erdoğan Ala Arça Milli Parkı'na Ziyaret Gerçekleştirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai ile birlikte Kırgızistan'ın başkenti Bişkek’te yer alan Ala Arça Milli Parkı’nı ziyaret etti.

Lider Eşleri Geleneksel Misafirperverlik ile Karşılandı

Milli parkta, Kırgızistan Kültür Bakan Yardımcısı Gulbara Abdykalıkova tarafından karşılanan lider eşlerine, Kırgızistan'ın geleneksel kıyafetlerini giyen misafirperver Kırgızlar, bal ve kaymak ikramında bulundu.

Geleneksel El Sanatları ve İçecekler

Lider eşleri, Kırgız kültürünün yansıtıldığı el sanatları çadırlarını ziyaret ederek, Abdykalıkova tarafından bilgilendirildi. Ayrıca, Kırgız geleneksel içecekleri olan bozo, kımız ve hurmaçay gibi lezzetler de kendilerine sunuldu. Çadırların bulunduğu alanda, at üzerinde geleneksel kıyafet giymiş Kırgızlar ile karşılaştılar.

Kırgız Geleneklerinin Deneyimlenmesi

Yarı açık çadırlarda ise Kırgızların günlük yaşamına dair detaylar paylaşıldı. Yemek yapımı ve ahşap oymacılığı gibi geleneksel becerilerin sergilendiği alanı ziyaret eden lider eşleri, sonunda geleneksel kıyafetli kadınlarla fotoğraf çektirerek uğurlandı.

Sosyal Medya Paylaşımı ile Duygularını İfade Etti

Programa dair duygularını sosyal medyada paylaşan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Kırgızistan Devlet Başkanı'nın değerli eşi Aygül Caparova'nın ev sahipliğinde, Macaristan Başbakanı’nın saygıdeğer eşi Aniko Levai ile Ala Arça Milli Parkı'nın huzur dolu doğasında buluştuk. Her adımımızda Kırgızistan'ın kültürel zenginlikleriyle karşılaştığımız bu özel coğrafyada, Kırgız geleneklerini yerinde deneyimledik. Her bir değer, bir halkın ruhunu ve köklerini yansıtırken; dostluğun, kültürlerarası bağların ve ortak mirasların güzelliğini taşıyor. Yüreklerimize işleyen bu samimi misafirperverlik için Aygül Caparova Hanımefendi'ye teşekkür ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ala Arça Milli Parkı'nı ziyaret etti. Emine Erdoğan, burada Kırgızistan geleneksel el sanatlarının yer aldığı çadırları gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Ala Arça Milli Parkı'nı ziyaret etti. Emine Erdoğan, burada Kırgızistan geleneksel el sanatlarının yer aldığı çadırları gezdi.