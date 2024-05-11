Emine Erdoğan Anneler Günü'nde annelere özel program düzenledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü'nü kutlamak amacıyla Devlet Konukevi'nde anlamlı bir program düzenledi. Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte şehit ve gazi anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, koruyucu anneler ve yaşlı anneler katıldı.



Basına kapalı olarak gerçekleşen programda, Emine Erdoğan, Bakan Göktaş ile Anneler Günü'nü kutladığı annelerin sorunlarını dinledi ve taleplerini aldı.

Emine Erdoğan, programda yaptığı konuşmada, annelerin evrensel bir ritme sahip olduğunu belirterek, "Annelerin kalbindeki duygular, acılar, sevinçler ve felaketler karşısında aynıdır. Annelerin hikayeleriyle annelik ruhunun ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük." dedi.

Özellikle Filistinli annelerin direnişini vurgulayan Erdoğan, savaşın acı yüzünü derinden hisseden tüm anneleri saygıyla andığını ifade etti.

Programın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, annelerle sohbet edip, onların karşılaştığı konuları değerlendirdiklerini ve devletin yanlarında olduğunu belirtti.

Katılımcı anneler ise programın kendileri için özel ve anlamlı olduğunu dile getirerek, Emine Erdoğan'ın ilgisi ve ev sahipliğinden memnuniyetlerini ifade ettiler.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından da programla ilgili fotoğraflar paylaşarak anneleri onurlandırdı ve annelik ruhunun gücüne vurgu yaptı.