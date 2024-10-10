Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Eşi ile Görüştü

Emine Erdoğan ve Linda Rama Arasında Önemli Görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk'un başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Resmi temaslar çerçevesinde Tiran'ı ziyaret eden Emine Erdoğan, Villa 30'da Linda Rama ile bir araya geldi.

Görüşmenin Detayları

Basına kapalı halde gerçekleştiren bu buluşmada, Linda Rama'nın, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk" sergisine dair daveti için Emine Erdoğan'a teşekkür ettiği belirtildi. Rama, serginin çok beğendiğini de ifade etti.

Ayrıca, iki ülke arasındaki kültürel değerlerin önemi görüşmenin ana gündem maddelerinden biri oldu. Bu sırada Linda Rama, Emine Erdoğan'a Villa 30'un tarihi hakkında bilgiler sundu ve mekanı gezdirdi.

Emine Erdoğan'ın Sosyal Medya Paylaşımı

Görüşmenin ardından Emine Erdoğan, sosyal medya hesaplarından şu ifadeleri paylaştı: "Resmi ziyaretimiz kapsamında Tiran'da Arnavutluk Başbakanı'nın değerli eşi Linda Rama ile bir araya geldik. İki ülkenin tarihi ve kültürel bağlarını daha da güçlendirecek konuları ele aldık. Karşılıklı ziyaretlerle ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin giderek derinleşeceğine dair inancımız ortak."