Emine Erdoğan, COP29'da Azerbaycan ve Orta Asya Liderlerinin Eşleriyle Görüştü

Emine Erdoğan, COP29 Zirvesinde Önemli Görüşmeler Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin açılışında Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanlarının eşleriyle bir araya geldi.

Zirve Açılışına Katıldılar

COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. İkili, zirveye katılmak üzere Azerbaycan Başkanlığı tarafından karşılandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres by Emine Erdoğan'a sıcak bir karşılama gerçekleştirdi.

Dayanışma Mesajı

Zirve sırasında, Mihriban Aliyeva ile sarılarak hoş geldin diyen Emine Erdoğan, Aygül Caparova ve Ziroat Mirziyoyeva ile de keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında zirvenin önemine dikkat çekerek, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ın örnek ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu zirvenin, ortak evimiz dünya adına hayırlı olmasını diliyorum. Bu zirve, sınırların ötesine uzanan bir dayanışmanın, doğaya ve insanlığa duyulan ortak sorumluluğun güçlü bir ifadesidir" ifadelerine yer verdi.

Ortak İrade vurgusu

Emine Erdoğan, ortak iradenin, herkes için daha adil bir dünyanın kapılarını açmasına yönelik temennide bulunarak, zirve süresince Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan Cumhurbaşkanlarının eşleriyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Sıfır Atık temalı Türkiye pavilyonu ile diğer ülke pavilyonlarını ziyaret edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.