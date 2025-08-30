DOLAR
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı — Şehitlere rahmet, gazilere minnet

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yılı dolayısıyla şehitlere rahmet, gazilere minnet dileklerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 10:44
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla NSosyal hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"İstiklal mücadelemizi şan ve şerefle taçlandıran 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 103'üncü yılı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum."

