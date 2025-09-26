Emine Erdoğan'dan ABD temasları paylaşımı: '2025 New York Ziyareti' videosu

Emine Erdoğan'dan ABD'deki temaslara ilişkin paylaşım

BM 80. Genel Kurulu kapsamında yürütülen çalışmalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu vesilesiyle gerçekleştirdikleri ABD ziyaretine dair sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Emine Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "BM 80. Genel Kurulu vesilesiyle ABD ziyaretimiz süresince başta Filistin davası olmak üzere ailenin, çocukların, çevrenin ve kültürel zenginliklerimizin korunması için çalışmalarımızı yürüttük. Bu gayretlerin kimsenin geride bırakılmadığı, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya düzenine katkı sunmasını temenni ediyorum."

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın ABD'deki temaslarından bazı görüntülerin yer aldığı "2025 New York Ziyareti" başlıklı bir videoya da yer verildi.