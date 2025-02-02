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Emine Erdoğan'dan AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne Önemli Destek

Emine Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 17:31
Emine Erdoğan'dan AK Parti Kadın Kolları Kongresi'ne Önemli Destek

Emine Erdoğan'dan AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Kongresi'ne Destek Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları'nın 7. Olağan Kongresi'ne yönelik önemli bir paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fedakarlıkları, emekleri ve inançlarıyla Türkiye'nin yarınlarına ışık tutan tüm kadınların yolu açık olsun" diyerek tüm kadınlara destek verdi. Erdoğan, yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde çalışmaların devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Kongre'nin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Yeni dönemde de nice güzel hizmetlere imza atmanız temennisiyle" ifadelerini kullandı. Ayrıca, paylaşımında kongreye dair çeşitli fotoğraflara da yer verdi.

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