Emine Erdoğan'dan Alev Alatlı'ya Anma Mesajı: 'Çok Kıymetli Bir Dava İnsanıydı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yazar Alev Alatlı'yı vefatının birinci yılında andı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Alatlı'nın duyduğu vatan sevgisini ve entelektüel birikimini vurguladı.

Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizin en önemli değerlerinden birisi olan, münevver, mütefekkir ve kalbi vatan sevgisiyle çarpan Alev Alatlı Hocamızı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Haktan beslenen bir vicdan ile güçlü bir aklı birleştirmiş, birikimini bu topraklardan edinip yine bu topraklara ekmiş, çok kıymetli bir dava insanıydı."

Erdoğan, özellikle gençlere de çağrıda bulunarak, "Bilhassa gençlerimizin, hocamızın bıraktığı eşsiz düşünce mirasını kılavuz edinerek yeni yollar açan, öncü bireyler olmalarını temenni ediyorum" dedi.