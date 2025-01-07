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Emine Erdoğan'dan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Mesajı

Emine Erdoğan, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda empati ve toplumsal duyarlılık vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 10:34
Emine Erdoğan'dan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası Mesajı

Emine Erdoğan'dan Anlamlı Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla önemli bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu haftanın empatiyi büyütme ve toplumsal duyarlılığı pekiştirme amacı taşıdığını dile getirdi.

Farkındalığın Önemi

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Unutmayalım ki gerçek engeller, farkındalıktan yoksun kalplerde saklıdır. Erişilebilir bir dünya, yalnızca bir hayal değil, hepimizin çabasıyla gerçeğe dönüşebilecek bir hedeftir." Görme engelli bireylerin hayatındaki zorluklara dikkat çekerek, bu engellerin sevgi, anlayış ve dayanışma ile aşılması gerektiğinin altını çizdi.

Sevgi ve Dayanışma Vurgusu

Erdoğan, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın, empatiyi büyütmeye ve toplumsal duyarlılığın gelişmesine katkı sağlaması için bir vesile olmasını diledi. Bu özel haftada, görme engelli kardeşlerimize karşı daha duyarlı olmamız gerektiğini belirtti.

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