Emine Erdoğan'dan "Birlikte Daha İyiye" Video Paylaşımı — BM 80. Genel Kurulu'nda Aile Vurgusu

Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'ndaki "Birlikte Daha İyiye" yan etkinliğine ilişkin video paylaşarak aile dayanışmasının önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:44
Emine Erdoğan'dan "Birlikte Daha İyiye" etkinliğine ilişkin video paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu marjında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma" temalı yan etkinliğe ilişkin video paylaştı.

Paylaşımda öne çıkan sözler

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Filistin başta olmak üzere çatışma bölgelerinde yıkılan her ev, dağılan her aile bize şunu hatırlatıyor: Aile, insanlığın en kırılgan ama en güçlü kalesidir. Unutmamalıyız ki yeniden doğuşun, umudun ve direncin kaynağı aileyi korumak, geleceğimizi de korumaktadır."

Paylaşımdaki videoda, Emine Erdoğan'ın da katıldığı etkinlikten görüntüler yer aldı.

