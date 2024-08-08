Emine Erdoğan'dan Muhammad Yunus'a Tebrik Mesajı

Emine Erdoğan'dan Muhammad Yunus'a Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyesi Muhammad Yunus'a tebrik ve başarı dileklerini iletti.

Başarı Dilekleri ve Teşekkür

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak, Yunus'a yeni görevinde başarılar diledi. Ayrıca, Danışma Kuruluna sağladığı katkılar için teşekkür etti.

Topluma Umut Taşıyacak Hizmetler

Yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan, "Ülkesinin demokrasisine, huzuruna ve istikrarına yapacağı değerli hizmetlerin toplumun tüm katmanlarına barış ve umut taşıyacağına yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Son olarak, dost ve kardeş Bangladeş halkına, refahı ve esenliği için en iyi dileklerini sundu.