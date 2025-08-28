DOLAR
Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımı

Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımında festivalin "Milli Teknoloji Hamlesi"nin denizlerdeki yansıması olduğunu belirterek hayırlı olmasını diledi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 20:31
Milli Teknoloji Hamlesi'nin denizlere yansıması vurgulandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerimizdeki yansıması olan bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan'a ilişkin paylaşımda bulundu.

