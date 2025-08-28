Emine Erdoğan'dan TEKNOFEST Mavi Vatan paylaşımı
Milli Teknoloji Hamlesi'nin denizlere yansıması vurgulandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğine ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, "Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerimizdeki yansıması olan bu büyük festivalin hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.
