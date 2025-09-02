Emine Erdoğan'dan Tiencin'de Şanghay Zirvesi Video Paylaşımı

Zirveye ilişkin mesaj ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

Emine Erdoğan, Çin'in Tiencin kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Teşkilatı 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında katıldıkları programlara ilişkin bir video paylaştı.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Çin'de gerçekleşen tarihi buluşmanın, barışa, istikrara ve ortak geleceğimize yeni ufuklar açmasını diliyorum. İnanıyorum ki zirvede alınan kararlar, uluslararası dayanışmayı güçlendirip dostlukları pekiştirecektir." ifadelerini kullandı.

Paylaşımdaki videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın Tiencin kentine ulaştıklarında karşılanmaları, resmi akşam yemeği ve lider eşleri programından görüntüler yer aldı.

Paylaşım, zirvenin dostluk ve işbirliğini güçlendirme vurgusunu öne çıkarırken, yapılan temasların bölgesel ve uluslararası işbirliğine katkı sağlaması temennisini içeriyor.