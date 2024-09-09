Emine Erdoğan'dan Yeni Eğitim Yılı Mesajı

Emine Erdoğan'nın Yeni Eğitim Yılına Dair Paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilere ve öğretmenlere başarı dileklerini iletti.

Sosyal Medya Üzerinden Mesaj Verdi

Emine Erdoğan, sosyal medya platformunda #OkullarAçılıyor etiketiyle şu ifadeleri paylaştı:

"Büyümek, öğrenmekle başlar. Yeni eğitim yılının, nice öğrenmelerle çocuklarımızın yüreklerini zenginleştirmesini temenni ediyorum. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılı ve huzurlu bir eğitim yılı diliyorum."

Paylaşımında ayrıca kitap ve kalem emojilerine de yer veren Emine Erdoğan, eğitimde başarı için motivasyonu arttıracak mesajlar iletti.