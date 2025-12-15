DOLAR
42,69 0%
EURO
50,2 -0,02%
ALTIN
5.907,32 0%
BITCOIN
3.655.863,1 0,24%

Kastamonu'da Kar Yağışı: Koru Yaylası Beyaza Büründü

Kastamonu'nun yüksek rakımlı bölgeleri, özellikle Çatalzeytin'deki Koru Yaylası, etkili kar yağışıyla beyaza büründü; ekipler ulaşım için küreme çalışması yapıyor.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 23:40
Kastamonu'da Kar Yağışı: Koru Yaylası Beyaza Büründü

Kastamonu'da Kar Yağışı: Koru Yaylası Beyaza Büründü

Yüksek rakımlarda etkili yağış

Kastamonu'nun yüksek kesimleri, etkili kar yağışıyla beyaza büründü. Çatalzeytin ilçesindeki Koru Yaylası yoğun karla kaplandı.

Kar yağışı, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Küre, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde ile Ilgaz Dağı çevresinde ara ara etkili olmaya devam ediyor.

Ulaşımın aksamaması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kar küreme çalışmaları yürütüldü.

KASTAMONU'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

KASTAMONU'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

KASTAMONU'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Korkunç Kaza: Kaldırıma Çarpan Otomobil 200 Metre Savruldu — 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
2
Uşak'ta Kaza: Otomobil ile Hafif Ticari Çarpıştı, 6 Yaralı
3
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi
4
Fatih'te 'yer işgali' tartışması esnaf kavgasına dönüştü: 3 gözaltı
5
Kırıkkale'de Şebeke Suyu Güvenli: Başkan Önal, Yeşil Vadi Raporlarını Açıkladı
6
Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı
7
Eskişehirli Anne Tuğba Gökmen, Filmden İlhamla Parfümör Oldu

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama