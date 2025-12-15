Kastamonu'da Kar Yağışı: Koru Yaylası Beyaza Büründü

Yüksek rakımlarda etkili yağış

Kastamonu'nun yüksek kesimleri, etkili kar yağışıyla beyaza büründü. Çatalzeytin ilçesindeki Koru Yaylası yoğun karla kaplandı.

Kar yağışı, Azdavay, Bozkurt, Çatalzeytin, Küre, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinin yüksek rakımlı bölgelerinde ile Ilgaz Dağı çevresinde ara ara etkili olmaya devam ediyor.

Ulaşımın aksamaması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kar küreme çalışmaları yürütüldü.

