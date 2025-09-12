Emine Erdoğan: Eğitim İnsanlığı Ayağa Kaldırır — 5. Lider Eşleri Zirvesi

Ukrayna'nın Kiev kentinde düzenlenen zirveye video mesajlarla katıldı

Emine Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de "Dünyayı Şekillendiren Eğitim" temasıyla düzenlenen 5. Lider Eşleri Zirvesi'ne açılış ve kapanış için gönderdiği video mesajlarla katıldı. Zirveye gönderdiği konuşmalarda, dünyanın birçok bölgesinde süren savaş, zulüm ve açlığın yarattığı insanî sorunlara dikkat çekti.

Zirvenin açılış mesajında Erdoğan, dünyanın "insanın içinde taşıdığı değerlerin özeti" olduğunu belirterek, "Adil, güvenli, barışçıl bir düzen empati köprüleri kurabilen rafine akıllarla mümkündür" ifadesini kullandı. Bu düzenin yolunun ise "değer temelli bir eğitimden ve insandaki cevheri kuyumcu titizliğiyle işleyen öğretmenlerden" geçtiğini vurguladı.

Emine Erdoğan, kendi gençlik yıllarına ilişkin bir anısını paylaşarak, zihnindeki sorulara cevap aradığı dönemde yolunun Şule Yüksel Şenler ile kesiştiğini anlattı: "Tıpkı, her genç gibi benim de zihnimin cevaplanmayı bekleyen nice soruyla dopdolu olduğu gençlik yıllarımda yolumun Şule Yüksel Şenler'le kesişmesi gibi..."

Şenler'den öğrendiklerinin hayatındaki sivil toplum çalışmalarının temelini oluşturduğunu belirten Erdoğan, Şenler'i 1960'lar ve 1970'ler Türkiye'sinde cesur bir kadın lider, kanaat önderi ve insan hakları savunucusu olarak tanımladı. Erdoğan, "Toplumsal sorunlara duyarsız kalmamayı, elini taşın altına koymayı ondan öğrendim" dedi ve şükran nişanesi olan kurdeleyi Şule Yüksel Şenler'e ithaf ettiğini açıkladı.

Zirvenin kapanış mesajında ise Olena Zelenska'ya liderlik ettiği bu girişim için teşekkür etti. Konuşmasında, "İnanıyorum ki, insanların savaşla, zulümle, açlıkla boğuştuğu... dünyamızda, insanlığı yeniden ayağa kaldıracak yegane güç, eğitimdir" sözleriyle eğitimin önemini bir kez daha vurguladı.

Erdoğan, eğitimin yalnızca mesleki beceri kazandıran bir araç olarak görülmemesi gerektiğini, aksine gençleri adilik, merhamet, iyilik ve doğruluk gibi değerlerle buluşturan; teknolojiyi yanlış bilgi yaymak, toplumu manipüle etmek ve kutuplaştırmak için kullanmanın önüne geçen bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini kaydetti. "Meslekleri icra edecek insan kaynağı değil, insanlığa hizmet edecek şahsiyetler yetiştirsin" çağrısında bulundu.

Değer ve ahlak temelli eğitim modellerinin ve tüm çocukların eğitim hakkına erişmesinin bu hedefe ulaşmanın şartı olduğunu belirten Erdoğan, "Ukrayna'nın, Gazze'nin, Suriye'nin, Afrika'nın ve dünyanın tüm çocuklarına umutla bakabildikleri aydınlık bir gelecek borçluyuz" dedi.

Türkiye Maarif Vakfı'nın çalışmalarına da dikkat çeken Emine Erdoğan, "Türkiye olarak, küresel markamız haline gelen Türkiye Maarif Vakfı ile dünya genelinde 55 ülkeye adil, kucaklayıcı ve barışçıl bir eğitim götürüyoruz" ifadelerini kullandı. Erdoğan, bu çalışmaların nesiller boyu meyve verecek bir dönüşümün tohumlarını attığını belirtti.

Son olarak zirvenin yeni başlangıçlara vesile olmasını dileyen Emine Erdoğan, programa emeği geçenlere teşekkür ederek, tüm insani krizlerin son bulduğu müreffeh yarınlarda buluşma temennisinde bulundu.

