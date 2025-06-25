Emine Erdoğan, Hollanda Kraliçesi'nin Ev Sahipliğinde Lider Eşleriyle Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hollanda Kraliçesi Maxima Zorreguieta Cerruti'nin ev sahipliğinde düzenlenen özel bir programda lider eşleriyle bir araya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Hollanda'da bulunan Emine Erdoğan, Boijmans van Beuningen Depo Müzesi'nde gerçekleşen etkinliğe katıldı. Müzede aile fotoğrafı çektirip rehberin anlatımları eşliğinde sergileri gezdi.

Etkinlikte, diplomasi, eğitim, sağlık, kültür ve çevre alanlarında önemli bilgiler ve deneyimler paylaşıldı. Emine Erdoğan, program sonrası sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "NATO Zirvesi kapsamında, Hollanda Kraliçesi Maxima Zorreguieta Cerruti ev sahipliğinde, Rotterdam'ın simgelerinden Boijmans van Beuningen Depo Müzesi'nde değerli lider eşleriyle bir araya geldik. Bu mekanda, dünyada ilk kez halka açık bir depo olarak tasarlanmış modern ve çağdaş sanat eserleri ile birlikte koleksiyonun nadide parçalarını görme fırsatımız oldu. Kıymetli lider eşleriyle diplomasi, eğitim, sağlık, kültür ve çevre gibi insanlığın ortak meselelerine dair kıymetli fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Boijmans van Beuningen Depo Müzesi'nde lider eşlerinin davet edildiği programa katıldı. Emine Erdoğan, Hollanda Kraliçesi Maxima Zorreguieta Cerruti'nin ev sahipliğinde düzenlenen programda lider eşleriyle bir araya geldi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Hollanda'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Boijmans van Beuningen Depo Müzesi'nde lider eşlerinin davet edildiği programa katıldı. Emine Erdoğan, Hollanda Kraliçesi Maxima Zorreguieta Cerruti'nin ev sahipliğinde düzenlenen programda lider eşleriyle bir araya geldi.