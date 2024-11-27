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Emine Erdoğan: 'Kadınların Teknolojideki Rolü Kritik'

Emine Erdoğan, 'Küresel Kadınlar Forumu'nda kadınların teknoloji süreçlerinde yer almasının önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 16:11
Emine Erdoğan: 'Kadınların Teknolojideki Rolü Kritik'

Emine Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, katıldığı 'Üçüncü Dubai Küresel Kadınlar Forumu''ndan önemli mesajlar paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Erdoğan, teknoloji alanında kadınların yer almasının vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

'Birlikte İlerlemeliyiz'

Emine Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Kadınların tasarım ve üretim süreçlerinde yer almadığı teknolojiler, bizi daha iyi bir geleceğe götüremez.”

Ayrıca, kadın ve erkeğin birbirine olan bağına da dikkat çekerek, “Şunu hiç unutmamamız gerekiyor, kadın ve erkek, bir bedenin sağ ve sol ayağı gibi, bir kuşun kanatları gibi, bir bütünün iki yarısıdır. Birisi olmadan diğeri ilerleyemez” dedi.

Bu açıklamalarıyla Emine Erdoğan, kadınların toplumdaki yerinin güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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