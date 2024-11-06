DOLAR
34,25 0,07%
EURO
36,64 2,41%
ALTIN
2.976,95 1,44%
BITCOIN
2.548.472,58 -7,11%

Emine Erdoğan Kırgızistan'daki Milli Tarih Müzesi'ni Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi'ni ziyaret ederek Türk kültürünü onurlandırdı.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 15:42
Emine Erdoğan Kırgızistan'daki Milli Tarih Müzesi'ni Ziyaret Etti

Emine Erdoğan Kırgızistan'daki Milli Tarih Müzesi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde bulunan Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi'ni ziyaret etti. Bu önemli ziyaret sırasında, Erdoğan'a Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai eşlik etti.

Müzede Türk Kültür ve Mirası Sergisi

Emine Erdoğan, Türk Dünyası Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu" başlıklı sergiye katıldı. Müze turu esnasında, lider eşleri arkeolojik ve etnografik koleksiyonlar hakkında bilgi alırken, 130 binden fazla eserin sergilendiği salonlarda dolaştılar.

Macar El Sanatları Serdamosuna Ziyaret

İlk olarak Macar el sanatları sergisini gezen ekip, ardından Türk tasarımcı Ezgi Karayel'in eserlerini inceleyerek kültürel miras üzerine sohbet etti. Bunun yanı sıra, Kırgızistan Şubina Müzik Okulu Korosu, Türkçe, Macarca ve Kırgızca şarkıların yer aldığı bir konser sundu.

Emine Erdoğan'ın Vurucu Mesajları

Müze gezisi esnasında anı defterine bir not bırakan Emine Erdoğan, "Kırgızistan'da bulunmaktan ve bu ulusal müzeyi ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki dostluğun bir simgesi olarak önemli bir anlam taşıyor," şeklinde ifadelerde bulundu.

Sosyal Medya Paylaşımı

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Kırgız Milli Tarih Müzesi'nin derin tarihi ve Türk kültür mirasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, 950 yıl öncesine dayanan Türkçe'nin arılığının tanıtılması, ziyaretin bir diğer önemli noktasıydı.

Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi Hakkında

Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi, 9 Aralık 1925'te kurularak 5 Mart 1927'de ilk ziyaretçilerini ağırladı. Kırgızların tarihsel süreçlerini ve kültürel mirasını detaylı bir şekilde yansıtan müze, uluslararası alanda da önemli sergiler gerçekleştirmektedir. 2016 ile 2021 yılları arasında mahalli ve uluslararası desteklerle restore edilen müze, 20 Kasım 2021'den itibaren yeniden ziyarete açılmıştır.

İLGİLİ HABERLER

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Yol Vermeyen Sürücünün Lastiklerini Patlatan Şoförün Olayı Kameralara Yansıdı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'dan Ayrıldı
3
Tarım ve Orman Bakanlığı 2025 Bütçesi Üzerine Tartışmalar
4
İstanbul'da Otomobil Hırsızlığına İlişkin İki Tutuklama
5
Trump'ın Zafer Konuşması
6
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İtiraz Edildi
7
Asgari Ücret Talebi 30 Bin Lira

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak

Bakan açıkladı! IBAN’a bakan 2500 TL- 5200 TL görecek!

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı! 2025 KYK Bursu ne kadar?

Emekliye Kasım müjdesi! 1500 TL market desteği yapılacak

Tam da kışın başında elektrikte yüzde 80 tasarruf sağlayacaksınız! İşte o yol

Aracı olanlar aman dikkat! 2025’te 96.000 TL ödeyebilirsiniz

Kasım indirimleri başladı! Yüzde 50'ye ek yüzde 40 indirim de geldi

Emeklilikte değişim zamanı geldi çattı! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! Emeklilik yaşı 72 mi olacak?