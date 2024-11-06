Emine Erdoğan Kırgızistan'daki Milli Tarih Müzesi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde bulunan Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi'ni ziyaret etti. Bu önemli ziyaret sırasında, Erdoğan'a Kırgız Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai eşlik etti.

Müzede Türk Kültür ve Mirası Sergisi

Emine Erdoğan, Türk Dünyası Vakfı işbirliğiyle düzenlenen "Bil ki Devlet Güneşi Türk Burcunda Doğdu" başlıklı sergiye katıldı. Müze turu esnasında, lider eşleri arkeolojik ve etnografik koleksiyonlar hakkında bilgi alırken, 130 binden fazla eserin sergilendiği salonlarda dolaştılar.

Macar El Sanatları Serdamosuna Ziyaret

İlk olarak Macar el sanatları sergisini gezen ekip, ardından Türk tasarımcı Ezgi Karayel'in eserlerini inceleyerek kültürel miras üzerine sohbet etti. Bunun yanı sıra, Kırgızistan Şubina Müzik Okulu Korosu, Türkçe, Macarca ve Kırgızca şarkıların yer aldığı bir konser sundu.

Emine Erdoğan'ın Vurucu Mesajları

Müze gezisi esnasında anı defterine bir not bırakan Emine Erdoğan, "Kırgızistan'da bulunmaktan ve bu ulusal müzeyi ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Bu ziyaret, iki ülke arasındaki dostluğun bir simgesi olarak önemli bir anlam taşıyor," şeklinde ifadelerde bulundu.

Sosyal Medya Paylaşımı

Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Kırgız Milli Tarih Müzesi'nin derin tarihi ve Türk kültür mirasının önemine dikkat çekti. Ayrıca, 950 yıl öncesine dayanan Türkçe'nin arılığının tanıtılması, ziyaretin bir diğer önemli noktasıydı.

Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi Hakkında

Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi, 9 Aralık 1925'te kurularak 5 Mart 1927'de ilk ziyaretçilerini ağırladı. Kırgızların tarihsel süreçlerini ve kültürel mirasını detaylı bir şekilde yansıtan müze, uluslararası alanda da önemli sergiler gerçekleştirmektedir. 2016 ile 2021 yılları arasında mahalli ve uluslararası desteklerle restore edilen müze, 20 Kasım 2021'den itibaren yeniden ziyarete açılmıştır.