Emine Erdoğan: New York'taki 'Sıfır Atık Mavi-Damla Damla' Sergisi Küresel Çağrı

Sanat aracılığıyla suya dikkat çekildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, New York'ta açılan "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" sergisine ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Emine Erdoğan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Mavinin farkında mısın?" sorusundan yola çıkan serginin, sanatın evrensel diliyle insanlığa hayatın kaynağını hatırlattığını belirtti.

Sergide yer alan görsel ve işitsel eserlerin, insanlığın ortak mirası olan suyun korunması adına güçlü bir farkındalık oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde düzenlenen etkinlikte BM temsilcileri, çevre gönüllüleri ve sanatçılarla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"2019 yılında 'Su, ortak yaşam kaynağımızdır.' anlayışıyla başlattığımız Sıfır Atık Mavi hareketi, suyun her damlasını geleceğe bırakılacak en kıymetli miras kabul ederek yoluna devam ediyor. Bu anlamlı sergi de biriken çabaların küresel bir çağrıya dönüştüğünün en güzel örneğidir. Zira dünya genelinde her yıl oluşan 57 milyon ton plastik atığın yaklaşık 23 milyon tonu göllerimizi, nehirlerimizi, denizlerimizi kirletiyor. Dünyanın harekete geçme vakti geldi de geçiyor. Maviyi koruma iradesinin yalnızca bir çevre politikası değil, insanlığın ortak vicdanı haline gelmesini diliyor, sergide emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Emine Erdoğan'ın açıklamaları, serginin sanatsal diliyle küresel düzeyde su kaynaklarının korunmasına yönelik acil bir çağrı yaptığı mesajını güçlendirdi.