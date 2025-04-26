Emine Erdoğan, 'Saklı Kalanlar' Sergisinin Açılışını Gerçekleştirdi

Emine Erdoğan'dan 'Saklı Kalanlar' Sergisi Açılışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta düzenlenen 'Saklı Kalanlar' sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Bu sergi, 2020 yılında Afşin ilçesinde yıkılan bir evin duvarından çıkarılan ve tam 100 yıl boyunca saklı kalmış 40 el yazması kitabı izleyiciyle buluşturuyor.

Serginin Dikkat Çeken Özellikleri

Sergide yer alan eserlerin restorasyon sürecinde İstanbul Kağıt tarafından üretilen yerli ve el yapımı kağıtlar kullanılarak, Türkiye'de bir ilke imza atıldı. Bu eserler, İstiklal Madalyası sahibi Mehmet İmamoğlu'na ait olup, arasında fıkıh, mantık, siyer, dinî hikayeler ve daha birçok konuda bilgiler içeren kitaplar yer alıyor.

Açılış Töreni ve Emine Erdoğan'ın Mesajı

Serginin açılış töreni Asitane Vakfı, Albayrak Grubu ve Afşin Belediyesi iş birliğiyle yapılan Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılış öncesinde, Asitane Vakfı Başkanı Hasibe Nurhayat Turan, Emine Erdoğan’a sergi hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Tören sırasında özel bir broş hediye edildi.

Açılışı, kurdele keserek yapan Emine Erdoğan'a Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç ve diğer yetkililer eşlik etti. Sergiyi gezdiğinde ise tarihçi Murat Bardakçı'dan eserler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, Başkan Kıraç, Erdoğan'a günün anısına Yedi Uyurlar Mağarası'na ait bir fotoğraf sundu.

Emine Erdoğan'dan Sergi Yorumları

Sosyal medya hesabından sergiye ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaşan Emine Erdoğan, "2020 yılında Afşin'de yıkılan bir evin duvarı içinde saklı halde bulunan 40 el yazması eser, yeniden hayat buldu. Bu kıymetli kitaplar, torunların duyarlılığı ve yetkililerin girişimi ile geleceğimiz için önemli bir ışık olacak. Sergide emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Geçmişe Duyulan Vefa

'Saklı Kalanlar' sergisi, yalnızca kitapları değil, onları koruyan iradeyi, unutmayan hafızayı ve geçmişe duyulan vefayı da vurgulayan bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Tam 2,5 yıl süren titiz bir restorasyon çalışması ile koruma altına alınan bu eserler, şimdi ziyaretçilerini bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bir bohçanın içinden çıkan 40 el yazması kitabın izlenime sunulduğu ve restorasyon sürecinde yerli el yapımı kağıtların kullanılmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atılan ''Saklı Kalanlar'' sergisinin açılışını yaptı. Emine Erdoğan, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sergiyi gezerek, tarihçi Murat Bardakçı'dan sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bir bohçanın içinden çıkan 40 el yazması kitabın izlenime sunulduğu ve restorasyon sürecinde yerli el yapımı kağıtların kullanılmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atılan ''Saklı Kalanlar'' sergisinin açılışını yaptı. Emine Erdoğan, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sergiyi gezerek, tarihçi Murat Bardakçı'dan sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.