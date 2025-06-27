Emine Erdoğan, TÜGVA Yönetim Kurulu ile Önemli Bir Toplantı Gerçekleştirdi

Emine Erdoğan, TÜGVA İle Gençlerin Geleceğini Tartıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve Yönetim Kurulu üyeleriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Verimli Bir Sohbet

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından toplantıyla ilgili olarak, "Türkiye Gençlik Vakfı Yönetim Kurulu ile bir araya geldik. Gençlerimizin eğitimine, gönüllülük ruhunun güçlendirilmesine ve değer odaklı projelerin hayata geçirilmesine dair verimli bir sohbet gerçekleştirdik" ifadelerini paylaştı.

Başarılar Diledi

Ayrıca, Erdoğan, toplantıya katkı sunan TÜGVA üyelerini tebrik ederek, yürüttükleri çalışmalarda başarılar diledi. Bu buluşma, gençlerin eğitimi ve sosyal projeleri için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü.