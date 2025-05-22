Emine Erdoğan, Uluslararası Aile Forumu'nda Ailenin Önemini Vurguladı

Emine Erdoğan'dan Aile İçin Güçlü Mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Aile Forumu"nun gala yemeğine katıldı. Forumda, evlenme yaşı ile doğum oranları hakkında konuşan Erdoğan, "Evlenme yaşını ileri atan bahanelere ve felaket kehanetleriyle doğum sayılarının geriletilmesine geçit vermemeliyiz" dedi.

Aile, Toplumun Temel Yapıtaşıdır

Erdoğan, aile kavramının toplumsal önemine değinerek, ailenin sadece bireyler için değil, toplumun bütün kesimleri için bir güvence olduğunu ifade etti. "Aile, toplumun en temel yapıtaşıdır. Aynı zamanda çocukların okulu, hastaların şifahanesi, yaşlıların huzurlu limanı ve her bireyin en güvenli sığınağıdır" diye konuştu.

Küresel Tehditlere Dikkat Çekti

Emine Erdoğan, aileye yönelik artan küresel tehditlerin toplumları olumsuz etkilediğine vurgu yaparak, "Ailenin geleneksel yapısında çözülmeler meydana geliyor. Toplumlar, erime potasına atılmaya çalışılıyor" şeklinde konuştu. Aile kurumunun korunmasının, ulusal kimlik için de büyük bir önem taşıdığına dikkat çekti.

2025 Yılı Aile Yılı İlan Edildi

Erdoğan, 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlilik ve çocuk yardımları gibi desteklerle aile birliğini güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. Ayrıca, UNICEF tarafından örnek gösterilen "Gönül Elçileri Projesi" ile koruyucu aile yanında büyüyen çocuk sayısının arttığını da sözlerine ekledi.

Ailelerin Korunması Evrensel Bir Haktır

Aile birliğinin önemine atıfta bulunan Erdoğan, "Ailenin korunması evrensel bir haktır" dedi. Filistin’de yaşanan trajik olaylara da değinen Erdoğan, savaş bölgelerinde kaybedilen ailelerin acısını dile getirerek, bu konuda uluslararası toplumda farkındalık oluşmasını umduğunu belirtti.

Türk Aile Yapısının Önemi

Türk kültürünün geniş aile yapısına vurgu yapan Erdoğan, ailenin sadece bireysel bir kurum olmadığını, aynı zamanda toplumun huzur ve mutluluğu için de temel bir yapı taşı olduğunu ifade etti. Güçlü aile bağlarının topluma olumlu katkılar sağladığını vurguladı.

15 Ülke, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı İmzaladı

Gala yemeğinde, 15 ülke temsilcisi tarafından "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" imzalandı. Bu anlaşma, çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi.

Emine Erdoğan, katılımcıların yoğun ilgisi ve desteği için teşekkür ederken, aile değeri üzerine duyulan ortak kaygıları ve iş birliği mesajını yineledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı "Uluslararası Aile Forumu"nun gala yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı "Uluslararası Aile Forumu"nun gala yemeğine katıldı.