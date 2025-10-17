Emine Erdoğan: Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Sürdürülebilir Gelecek Vurgusu

Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda sürdürülebilirlik, Türkiye'nin geri kazanım başarısı ve Gazze'nin çevresel yıkımına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 15:46
'Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla İstanbul buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın dört bir köşesinden temsilcileri ağırladıkları Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda daha yaşanabilir bir dünya inancı etrafında birleştiklerini belirtti.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, forumun temasını "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" olarak duyurduğunu aktardı.

Erdoğan, İstanbul'da insanlığın geleceği için tarihe geçecek bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın heyecanını ve mutluluğunu paylaştığını ifade ederek, "Çünkü biz, 'dünyada görmek istediğimiz değişimin kendisi olma' sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz."

Emine Erdoğan, hareketin anlamını vurgulayarak, "Sıfır Atık, umutsuzluktan umut üretmenin, küçük adımlarla büyük bir dönüşüm başlatmanın adıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 2017'de başlattığı bu hareketle geri kazanım oranını %13'ten %36'ya yükselttiğini ve 74,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdıklarını hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün ise tarihin ilk evrensel çevre yasasının yazıldığı topraklarda, sürdürülebilir bir geleceğin kapısı aralanıyor. Medeniyetlerin beşiği İstanbul, doğayla barışın sembolü olurken, bir yandan da Gazze'nin sessiz çığlığı bize, savaşlar durmadıkça tabiatın yaralarının sarılamayacağını hatırlatıyor. İsrail, Gazze'de, tarihin en vahşi soykırımını yaparken, aynı zamanda 'eko-kırım' yaptı. Halbuki Gazze'de yok olan çevre, tüm insanlığa aittir. Orada yok olan hayat, hepimizi eksiltir. Bu yüzden, attığımız her adımı yedi nesil sonrasını düşünerek atmalıyız, yarının nefesini bugünden korumalıyız."

Erdoğan, forumun yalnızca fikirlerin değil, kalplerin de birleştiği bir dönüm noktası olmasını dileyerek, tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat iş birliğiyle "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

