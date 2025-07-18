Emine Erdoğan, Ümraniye Çevre Şenliği'nde Geri Dönüşüm Etkinliklerine Katıldı

Emine Erdoğan, Ümraniye Çevre Şenliği'nde Etkinliklere Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen Çevre Şenliği'ne katıldı. Şenlik, çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam kültürünü teşvik etmek amacıyla Ümraniye Belediye Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Çocuklarla Etkileşim ve Geri Dönüşüm Atölyesi

Etkinlikler kapsamında teraryum, takı tasarımı, fide dikimi gibi çeşitli atölyeler yer aldı. Emine Erdoğan, bu atölyelerde çocuklarla bir araya gelerek teraryum hazırladı.

Uygulamalar sırasında çocuklara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan çantalar hediye eden Emine Erdoğan, sıfır atık farkındalığının önemini vurguladı. Çocukların geri dönüşüm hakkında kendisine anlattıklarını ilgiyle dinledi.

DOA Makinesi ile Uygulamalı Geri Dönüşüm

Emine Erdoğan, alandaki Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen proje kapsamındaki Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) makinesini inceledi. TÜÇA Başkanı Ferhat Pirinççi, makinenin nasıl kullanıldığını ve doğaya atılan şişelerin nasıl toplandığını anlattı. Ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından uygulamalı olarak gösterilen makineye pet şişe ve metal kutular atan Emine Erdoğan, etkinlik sonrası çocukların alkışları ile uğurlandı.

Tasarımda Yeni Çağ Sergisi Açılışı

Şenliğin bir diğer önemli etkinliği ise Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen "Tasarımda Yeni Çağ: Atık Yok, Stil Var" sergisinin açılışıydı. Emine Erdoğan, sergideki çevre dostu tasarımları inceleyerek eser sahiplerinden yapım aşmaları hakkında bilgi aldı.

Sıfır Atık Hareketi ve Bilinçli Yaşam

Programın sonunda sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Emine Erdoğan, etkinliğin doğaya duyarlı yaşamı deneyimleme fırsatı sunduğunu belirtti. Ayrıca, "Sıfır Atık hareketi yalnızca bir kampanya değil, hayatın her anına dokunan bilinçli bir yaşam tarzı" ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ümraniye Belediyesi tarafından çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam kültürünü teşvik etmek amacıyla Ümraniye Belediye Meydanında düzenlenen Çevre Şenliği'ne katıldı. Şenlik kapsamında Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alan "Tasarımda Yeni Çağ: Atık Yok, Stil Var" sergisini ziyaret eden Emine Erdoğan, sergideki çevre dostu tasarım anlayışına dikkati çeken geri dönüştürülmüş kumaş ve objelerden üretilen estetik ürünleri inceledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ümraniye Belediyesi tarafından çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam kültürünü teşvik etmek amacıyla Ümraniye Belediye Meydanında düzenlenen Çevre Şenliği'ne katıldı. Şenlik kapsamında Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alan "Tasarımda Yeni Çağ: Atık Yok, Stil Var" sergisini ziyaret eden Emine Erdoğan, sergideki çevre dostu tasarım anlayışına dikkati çeken geri dönüştürülmüş kumaş ve objelerden üretilen estetik ürünleri inceledi.