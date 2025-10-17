Emine Erdoğan ve BM-Habitat Direktörü Rossbach Gazze ve Sıfır Atık Ofisini Görüştü

İstanbul'daki Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında basına kapalı görüşme

Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldi. Forum, Sıfır Atık Vakfı tarafından "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle İstanbul'da düzenlendi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Rossbach, Emine Erdoğan'ı tebrik ederek, BM-Habitat'ın Türkiye'de açılması planlanan Bölge Ofisi konusunu gündeme taşıdı. Rossbach, açılacak ofisin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de sıfır atık ve akıllı şehirleşme alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı için bir merkez olacağına inandığını belirtti.

Görüşmede Gazze meselesi de ele alındı. Rossbach, bölgede büyük bir yıkım yaşandığını, barış sağlanmasıyla halkın geri dönmeye başladığını ifade ederek, BM-Habitat'ın burada önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Rossbach, ıslah, yeniden inşa ve kentsel dönüşüm çalışmalarında işbirliği yapılabileceğini; dayanıklı konutlar, toplu konut projeleri ve atık yönetimi konseptlerinin entegrasyonunun önemine değindi.

Emine Erdoğan ise Türkiye'nin yeniden inşa ve toplu konut projelerindeki tecrübesitüm ülkelerin destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Ayrıca, taraflar COP30'un Brezilya'da düzenlenecek zirvesi çerçevesinde olası işbirliklerini de değerlendirdi.

