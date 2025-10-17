Emine Erdoğan ve BM-Habitat Direktörü Rossbach Gazze ve Sıfır Atık Ofisini Görüştü

Emine Erdoğan, BM-Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile Gazze'nin yeniden inası, Türkiye'de planlanan Bölge Ofisi ve COP30 işbirliklerini görüştü.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 17:40
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 17:40
Emine Erdoğan ve BM-Habitat Direktörü Rossbach Gazze ve Sıfır Atık Ofisini Görüştü

Emine Erdoğan ve BM-Habitat Direktörü Rossbach Gazze ve Sıfır Atık Ofisini Görüştü

İstanbul'daki Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında basına kapalı görüşme

Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile bir araya geldi. Forum, Sıfır Atık Vakfı tarafından "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle İstanbul'da düzenlendi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Rossbach, Emine Erdoğan'ı tebrik ederek, BM-Habitat'ın Türkiye'de açılması planlanan Bölge Ofisi konusunu gündeme taşıdı. Rossbach, açılacak ofisin yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de sıfır atık ve akıllı şehirleşme alanlarında bilgi ve tecrübe paylaşımı için bir merkez olacağına inandığını belirtti.

Görüşmede Gazze meselesi de ele alındı. Rossbach, bölgede büyük bir yıkım yaşandığını, barış sağlanmasıyla halkın geri dönmeye başladığını ifade ederek, BM-Habitat'ın burada önemli çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Rossbach, ıslah, yeniden inşa ve kentsel dönüşüm çalışmalarında işbirliği yapılabileceğini; dayanıklı konutlar, toplu konut projeleri ve atık yönetimi konseptlerinin entegrasyonunun önemine değindi.

Emine Erdoğan ise Türkiye'nin yeniden inşa ve toplu konut projelerindeki tecrübesitüm ülkelerin destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Ayrıca, taraflar COP30'un Brezilya'da düzenlenecek zirvesi çerçevesinde olası işbirliklerini de değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan (solda), Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach (sağda) ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan...

İLGİLİ HABERLER

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de Fuhuş Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
2
Mersin'de Eczane Çalışanını Sopayla Darp Eden Zanlı Tutuklandı
3
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
4
Bakan Ersoy Mardin'de: Kültür Yolu Festivali Sergilerini İnceledi
5
2. Uluslararası Felsefi Filmler Festivali Ankara'da — Oyun Felsefesi, İroni ve Mizah
6
Yerebakan: Sıfır Atık Halkın Uzun Vadeli Şifa Yatırımıdır
7
İstanbul'da Uluslararası Sıfır Atık Forumu: Sıfır Atık Nasıl Tanımlanıyor?

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği